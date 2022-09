"Ik heb altijd geprobeerd om verder te kijken dan tennis, dus mijn toekomst is op dit moment heel open. Ik ga een ambassadeur worden, ik bezit een deel van On-Running (sportschoenen- en kledingmerk). Ik heb een goed doel, ik ben vader, nummer één en een echtgenoot, dus ik wil ook veel tijd met hen doorbrengen. Maar ik zal nooit stoppen met reizen, ik wil nog heel lang actief zijn, en ik kijk ernaar uit om nieuwe dingen te ontdekken."

"Op dit moment gaat het om genieten van het proces en de week hier in Londen. Als alles gezegd en gedaan is het misschien tijd om een beetje terug te kijken naar de dingen die ik bereikt heb. Dan kan een nieuw hoofdstuk in mijn leven beginnen."

"Ik heb ook altijd gezegd dat ik op de een of andere manier bij het spel betrokken wil blijven en ik weet zeker dat ik een heel leuke rol ga vinden waarin ik iets kan teruggeven aan de jongere generatie."

Londen

"De Laver Cup wordt mijn laatste actieve toernooi dat ik zal spelen. Het voelt goed. Ik vind het een heerlijke plek. Met Bjorn Borg als mijn aanvoerder kun je je voorstellen dat dat voor mij een enorme eer is. En ik denk het wordt heel speciaal om het hier in Londen te doen."

Ik denk dat het geweldig wordt, al is het alleen omdat ik in deze stad twee keer de ATP-Finals en acht keer WImbledon heb gewonnen. Londen en haar fans hebben me veel gegeven, dus ik dacht dat het passend was om mijn loopbaan hier te beëindigen."

Ik zal niet stoppen met tennissen, ik zal het gewoon niet doen speel niet meer voor punten. Weet je, zoals ik ook al zei, ik zal blijven spelen met mijn kinderen, met mijn vrienden, hoop in de toekomst tentoonstellingen te spelen en blijf gewoon doorgaan met het promoten van het spel en spelen op plaatsen waar ik nog nooit al eerder gespeeld. Dus daar kijk ik in de toekomst ook erg naar uit."

