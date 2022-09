Niet alleen Federer, maar ook Nadal had het gisteren zwaar langs de baan. “Huilen is soms goed voor je”, verklaart hij. “Je moet je emoties wel de ruimte geven. Het voelt alsof een deel van mijn leven nu voorbij is”, zegt hij over het stoppen van zijn grote rivaal en vriend.

Nadal weet waar Federer doorheen ging met zijn blessures. “Het is alsof je geen eind meer kan zien. Het kost fysiek en mentaal zoveel moeite om te proberen terug te komen. Het is dan heel moedig om te zeggen dat dat niet meer gaat lukken.”

Voor Nadal was het belangrijk dat hij aanwezig zou zijn bij het afscheid van de Zwitser. “Ik ken hem al zo lang en ik wist dat hij graag wilde dat ik er ook zou zijn. Ook zitten we allebei in de spelersraad van de ATP en zo belden we elkaar wekelijks.”

Moeilijke periode

Nadal zit in een lastige periode, maar desondanks reisde hij naar Londen af om bij het afscheid van Federer te zijn. Zijn vrouw is zwanger van hun eerste kind, maar de zwangerschap verloopt niet zonder problemen. De dag na de wedstrijd reisde Nadal snel terug naar Spanje.

“Ik kon deze dag niet missen, ook al was het voor mij lastig”, zegt Nadal. “Het waren onrustige weken, met weinig slaap en veel stress. Het is een ander soort stress dan in een sport. Gelukkig gaat het nu beter, de rust is inmiddels teruggekeerd en daardoor kon ik toch hiernaartoe komen.”

Stopt Nadal?

In zijn persconferentie hintte de Spanjaard ook een aantal keer op een mogelijk afscheid. Zo benadrukte hij dat hij ‘nog niet gestopt is’ toen hij zei dat hij graag wilde spelen gisteren. Ook liet hij aan het einde van de persconferentie cryptisch weten dat ook zijn einde van zijn carrière voorbij is. “Het gaat niet goed met me. Ik ga hoe dan ook een tijd niet spelen en moet eerst een intern conflict uitvechten. Ik moet er echt over nadenken wat ik nu moet doen.”

