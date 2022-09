De Brit betitelde zijn goede vriend Federer als één van de "grootste, meest invloedrijke en populaire spelers" die altijd heeft gespeeld met "schoonheid, genialiteit en gratie".

"Om de reactie van zijn concurrenten, zijn rivalen, maar ook zijn teamgenoten te zien, was ongelooflijk. De emotie op hun gezichten, en vooral die van zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal, was fantastisch om te zien."

Ad

"Dat waren momenten die ik nooit, maar dan ook nooit zal vergeten", voegde Henman eraan toe. "Het is triest om te bedenken dat we Roger nooit meer op de tour zullen zien spelen, vooral met de schoonheid waarmee hij speelde. Maar voor mij gaat het om de herinnering aan een geweldige tijd. Het was een voorrecht om hem te zien spelen."

Laver Cup Laver Cup | Djokovic emotioneel bij afscheid Federer - "Vooral toen ik zijn kinderen zag huilen" EEN UUR GELEDEN

Laver Cup | Bekijk samenvatting van laatste partij Federer - dubbel met Nadal

Perfect voorbeeld

Federer is volgens Henman een perfect rolmodel voor jonge, ambitieuze tennissers. "Er zullen veel mensen zijn die willen spelen zoals Federer. Maar zijn techniek, talent en balans zijn uniek. Daarom denk ik niet dat er nog iemand zal zijn die deze stijl speelt die hem zo uniek maakt.

Het is triest zoiets nooit meer te zullen meemaken. Ik zie dat in ieder geval niet meer gebeuren, maar ik weet zeker dat Roger gelukkiger tijden voor de boeg heeft", zei Henman.

Toen de Brit werd gevraagd hoe hij Federer in drie woorden zou omschrijven, antwoordde Henman. "Briljant, omdat zijn spel het mooiste is wat ik ooit heb gezien.

"Sierlijk, zijn spel, hoe hij zich gedroeg en omdat hij alles er zo gemakkelijk uit liet zien."

Erfenis, omdat hij zich altijd bewust is geweest van zijn verantwoordelijkheid voor wie hij is en wat hij betekent voor zijn vrienden, zijn familie, de sport en zijn fans over de hele wereld."

Laver Cup | Bekijk het emotionele afscheidsinterview van afzwaaiende GOAT Roger Federer

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Laver Cup Laver Cup | Borg vertelt over laatste optreden Federer - "Hij was een beetje nerveus" 3 UUR GELEDEN