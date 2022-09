Toptennisser zijn, is niet altijd even leuk, weet Federer. De momenten waarop hij zich op moet laden voor een wedstrijd waren bijzonder, maar missen gaat hij het zeker niet. "Dan zit je aan je ontbijt en denk je: 'oke, vanavond is de grote wedstrijd. Nog vijftien uur wachten.' Dat zijn hele slome dagen."

"En als het dan zover is, pak je je schoenen en je bandana en je kijkt jezelf aan in de spiegel. 'Zijn we er klaar voor vanavond?'. Het zijn momenten die ik koester. Maar ik ben ook blij dat ik het niet meer hoef te doen."

Ad

Laver Cup | "Wie is de enige echte GOAT?" - Björn Borg en John McEnroe geven hun mening

Laver Cup Laver Cup | Federer niet bezig met GOAT-debat - "Ben trots dat ik word genoemd" EEN UUR GELEDEN

Gevoelens en emoties

Anders kijkt hij aan tegen zijn momenten met de fans. "Als je hen wegneemt, zoals tijdens de coronaperiode, dan neem je 80 procent van mijn gevoelens en emoties weg. Ik heb van elk moment met hen genoten zowel op als buiten de baan. Ik ga de interactie met de fans dan ook enorm missen."

"Ik heb het geven van handtekeningen ook nooit gezien als een verplicht nummer. Ik weet dat mensen soms van ver zijn gekomen om mij te zien spelen of dat ze daar veel geld voor hebben betaald. Dan geef ik ze graag iets terug."

Waar kijk je?

Alle partijen en alle punten tijdens de strijd om de Laver Cup en natuurlijk het afscheid van boegbeeld Federer zie je het hele weekend lang live en exclusief op Eurosport. Wil je geheel reclamevrij kijken? Kies dan voor een stream op discovery+ . Het commentaar wordt verzorgd door Kristie Boogert en Abe Kuijl.

Laver Cup Laver Cup | Federer verheugt zich op leven na tennis - "Heb veel zin om nieuwe dingen te ontdekken 2 UUR GELEDEN