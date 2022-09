Het moest er een keer van komen en op zijn 41ste is het moment dan daar, Federer zwaait af. Sommige tennissers zie je vervolgens nooit meer, een ander wordt coach, commentator, directeur of blijft via een andere weg aan de sport verbonden.

Verbonden blijven is ook het plan van Federer, die zijn fans zelfs gerust stelt tijdens een persmoment om zijn pensioen toe te lichten. “Ik word geen geest”, maakt hij duidelijk. “Dat wil ik de fans graag laten weten.”

Ad

Laver Cup | “Roger, ik heb niets te zeggen…” - Borg grapt tijdens afscheidsboodschap Federer

Laver Cup Laver Cup | “Ik word geen geest” - Roger Federer stelt fans gerust ondanks pensioen 44 MINUTEN GELEDEN

Wimbledon

“Björn Borg zette 25 jaar lang geen stap op Wimbledon. Daar had hij zijn redenen voor en soms loopt het leven nu eenmaal zo, maar ik wil niet zo worden. Tennis heeft me veel gegeven, ik loop al lang mee en werd verliefd op veel onderdelen van de sport.”

“Ik wil mensen die ik heb leren kennen, blijven zien. Daarom wil ik de supporters nogmaals geruststellen: jullie zien me heus nog wel terug. Maar hoe en wat? Daar heb ik nog geen idee van. Gun me nog wat tijd om over mijn toekomst na te denken.”

Laver Cup | "Jammer dat ik nooit tegen Carlos Alcaraz heb kunnen spelen" - Roger Federer

WAAR KIJK JE?

Alle partijen en alle punten tijdens de strijd om de Laver Cup en natuurlijk het afscheid van boegbeeld Federer zie je het hele weekend lang live en exclusief op Eurosport. Wil je geheel reclamevrij kijken? Kies dan voor een stream op discovery+. Het commentaar wordt verzorgd door Kristie Boogert en Abe Kuijl.

Laver Cup Laver Cup | Federer gezegend met carrière - "Teveel mooie momenten om op te noemen" EEN UUR GELEDEN