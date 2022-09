Toen McEnroe werd gevraagd of hij onder woorden kon brengen hoe groot deze clash was, lukte hem dat maar moeilijk. "Ik weet niet of ik dat kan."

"Het wordt een historisch duel nu bekend is dat het de laatste partij van Roger (Federer) zal zijn. En dan ook nog eens samen met zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. Het is geweldig, maar de focus ligt op onszelf. We hebben een wedstrijd te winnen."

"Ik denk dat het sowieso een win-win is voor tennis. Het zal niet erg zijn als wij de dubbel winnen en dus wordt het hoe dan ook een geweldige avond met een fantastische sfeer."

Perfecte speler

Nog een vraag die McEnroe moeilijk vond te beantwoorden was de vraag welke elementen van de 'Big 4' hij zou nemen om de perfecte speler mee samen te stellen. "Mijn hemel, dat is echt een moeilijk vraag."

"Roger Federer is de mooiste speler die ik ooit heb gezien en Nadal is de beste competitor die ik in mijn leven heb meegemaakt. Djokovic is gewoon een menselijke muur."

"Andy Murray was ook geweldig. Het is moeilijk om hem met de andere drie te vergelijken, maar hij presteerde het wel om de streak op Wimbledon te doorbreken. Hij heeft veel om trots op te zijn. Het is moeilijk als wordt vergeleken met die drie giganten, maar hij is absoluut een Hall of Famer", aldus de Amerikaan.

