Het was een sensationele afsluiting van een geweldig weekend, want Tiafoe pakte de tweede set tegen Stefanos Tsitsipas na een tiebreak die meer dan 20 minuten duurde en was vervolgens met 10-8 te sterk in de match-tiebreak.

De in bloedvorm verkerende Amerikaan moest daarbij ook nog eens vier matchpoints wegwerken.

Voor McEnroe was het pure opluchting dat het zijn team eindelijk gelukt was Europa te verslaan. "Fantastisch zou een understatement zijn op dit moment. We zijn een paar keer hard aangepakt, maar af en toe waren we er ook enorm dichtbij.

"Je hebt niet veel nodig om dit team op te peppen. We hebben de eerste vier edities van de Laver Cup verloren en daar waren we goed ziek van. Maar mijn broer zei het voor het toernooi heel mooi: 'Niemand verslaat Team Wereld vijf keer op rij.'

3 van de 4

De vier punten bedragende achterstand betekende dat Team Wereld drie van de vier wedstrijden op de slotdag moest zien te winnen. "We wisten dat we drie van de vier partijen moesten winnen, dus we probeerden de beste opstelling te maken met dat in onze gedachten."

"We hebben jongens die veel vertrouwen hebben. Novak (Djokovic) was tegen Tiafoe buitenaards, het was ongelooflijk hoe goed hij speelde. Dus als we na de singles één uit twee konden winnen, dan zouden we daarvoor tekenen. Maar dat het twee uit twee werd was een geweldige bonus.

"Frances Tiafoe is geboren voor dit soort dingen, dat zagen we op de US Open. Stefanos Tsitsipas gooide alles op hem af en speelde ongelooflijk, maar toen het erom ging stond hij op."

"Het is een geweldige jonge groep jongens die we hier hebben. Ze beleven in elke partij vechten tot het laatste moment. We gaven nooit op, ook al leek de situatie uitzichtloos."

Volgend jaar reist het Laver Cup-circus af naar het Candese Vancouver, waar Team Europa in de Rodgers Arena de felbegeerde trofee weer in eigen handen zal willen krijgen.

