In het desbetreffende jaar 2009 waren het de Spanjaard en de Zwitser die om de nummer een-positie streden in de ATP-Ranking. “Tuurlijk wilde ik niet dat hij zou winnen, want ik wilde de beste van de wereld zijn. Met de winst in Parijs zou hij me passeren op de ranglijst”, legt Nadal uit bij de Spaanse zender Cope.

De Spanjaard werd zelf in de vierde ronde uitgeschakeld door de latere finalist Robin Söderling, maar gunde Federer, ondanks de strijd om de koppositie, de eindwinst in Frankrijk. “Ik ben in de eerste plaats een liefhebber van de sport. Ik had Federer eerder op Roland Garros al verslagen en ik dacht dat iemand die zo vaak zo dichtbij is geweest het verdient om het toernooi te winnen.”

Career Slam

Met de winst van Federer op Söderling completeerde de Zwitser zijn ‘Career Slam’, een eindoverwinning behalen op zowel de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. “Daar raakte ik emotioneel van. Na het beslissende punt was ik thuis zelfs aan het huilen toen ik Federer zag winnen.”

Dat er geen sprake is van haat en nijd tussen de twee bewezen de tennisiconen tijdens de Laver Cup. Na de afscheidswedstrijd van Federer was Nadal tot tranen geroerd. “Ik heb heel veel waardering voor hem en vooral grote bewondering.”

