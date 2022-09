Want met deze titel voltooide Federer zijn 'career grand slam.' Op de Australian Open, op Wimbledon en op de US Open had de Zwitser al meerdere keren gewonnen.

Alleen in de huiskamer van Nadal had de Zwitserse meester nog nooit de titel weten te veroveren. De Spanjaard won het toernooi in Parijs van 2005 tot 2008. Tussen 2010 en 2014 en 2017 en 2020 won Nadal ook.

Ad

De 36-jarige Spanjaard pakte dit jaar zijn veertiende titel op het gemalen baksteen in Parijs door Casper Ruud in de finale te verslaan.

Laver Cup Laver Cup | Nadal doet sportieve bekentenis - “Gehuild toen Roger finale van Roland Garros won” 3 UUR GELEDEN

Voor Federer was de overwinning op Söderling zijn enige triomf in Parijs. Van 2006 tot 2008 en in 2011 verloor hij telkens van Nadal. Maar de Spanjaard gaf toe dat hij een traan moest laten toen Federer in Parijs eindelijk wist te winnen.

Roland Garros | Klassieker - Roger Federer completeert Career Slam met winst in finale

"Wilde niet dat hij zou winnen"

"Ik wil heel eerlijk zijn: ik wilde op dat moment niet dat hij zou winnen. Het is een rivaliteit. Ik ben een persoon die van sport houdt. Ik had Federer al verslagen en ik denk dat iemand die zo vaak dichtbij is gekomen het verdient om het toernooi te winnen en de vier majors te voltooien", aldus Nadal.

"Ik heb veel respect en bewondering voor hem", voegde de Spanjaard eraan toe. Deze hechte band was afgelopen weekend ook zichtbaar tijdens de Laver Cup, die Team World voor het eerst won. Na Federer's laatste wedstrijd in het dubbelspel met Nadal op vrijdagavond, stroomden de tranen bij beide supersterren.

Laver Cup | Federer en Nadal laten tranen vrije loop tijdens optreden Ellie Goulding

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Laver Cup Laver Cup | Henman emotioneel bij afscheid Federer - "Er komt nooit meer iemand zoals hij" 4 UUR GELEDEN