Net zoals in de wedstrijd tussen Casper Ruud en Jack Sock was het de Europeaan die in de allereerste game de break wist te plaatsen. Het was een voorbode van wat nog komen ging, want Tsitsipas had Schwartzman al snel waar hij hem hebben wilde.

Twee breaks in de eerste set waren voldoende voor de huidige nummer zes van de wereld, die de eerste set binnen wist te slepen met 6-2. Schwartzman was absoluut niet best, maar Tsitsipas liet vanmiddag absoluut zijn beste spel zien, getuige dit schitterende punt.

Indringer

Het enige vuur tijdens deze wedstrijd kwam vlak voor het begin van de tweede set, toen een indringer het voor elkaar kreeg om op de baan te komen.

Het was het meest opwindende moment van de wedstrijd, want de tweede set was misschien nog wel eenzijdiger dan de eerste. Met 6-1 was de wedstrijd na een uur en zeventien minuten al gespeeld.

Avondsessie

Door de zege van de Griek komt Team Europa op een 2-0 voorsprong. Eerder wist Casper Ruud het eerste punt voor Team Europa te noteren door in een matchtiebreak te winnen van Jack Sock. Vanavond komen eerst Andy Murray en Alex de Minaur in actie in de single, waarna alle ogen gericht zijn op het afscheid van Roger Federer.

De Zwitserse maestro gaat het in de dubbel samen met eeuwige rivaal Rafael Nadal opnemen tegen Jack Sock en Frances Tiafoe. Het wordt de laatste officiele wedstrijd van de 20-voudig Grand Slam-winnaar, die vorig week zijn afscheid aankondigde.

