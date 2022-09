De GOAT moet tijdens de persconferentie lachen wanneer hij terugdenkt aan zijn trainingssessie met Alcaraz op Wimbledon, toen de Spanjaard nog een junior was. “Het was een fijne training. En als je met iemand goed hebt getraind, is het gemakkelijk om elkaar daarna te vragen om het nog een keer te doen. Dus vroeg ik of hij nog eens wilde spelen.”

Hoge verwachtingen

De Zwitser had toen al verwachtingen. "Ik heb hem altijd van dichtbij gevolgd. Ik wist al snel dat hij groot zou worden. De sport heeft een nieuwe superster zoals hij nodig."



"Het is fantastisch hoe hij heeft gepresteerd op de US Open. Dat maakt het extra jammer dat ik nooit tegen hem heb kunnen spelen."

