Laver Cup | Een kijkje achter de schermen bij Djokovic, Federer, Nadal in de O2 Arena

Vanavond zal Roger Federer de tenniswereld officieel gedag zeggen voor het uitzinnige Londense publiek. Daarmee verweeft het stadion nu al een plek in tennishistorie.

Wat info over de arena zelf. Het ligt op het noordelijkste punt van het schiereiland Greenwich aan de rivier de Thames en het maakt deel uit van het O2- entertainmentcomplex. De O2 Arena is een van 's werelds meest populaire locaties voor sportevenementen, concerten en familieshows.

De evenementenarena is gebouwd in de Millennium Dome, wat sinds 2005 ' The O2' heet, en werd op 1 januari 2000 geopend. De gehele koepel heeft een diameter van 365 meter en een hoogte tot 52 meter. De bouw begon in 2003 en de arena werd geopend op 24 juni 2007. De O2 Arena heeft de op een na hoogste capaciteit van alle locaties in het Verenigd Koninkrijk, na de Manchester Arena in Manchester.

ATP-Finals

Het is zeker niet de eerste keer dat de Londense Arena een tennisevenement organiseert. Van 2009 t/m 2020 was de O2 gastheer van de ATP Finals, het officieuze WK Tennis, waar de acht beste tennissers ter wereld aan het eind van het jaar voor worden uitgenodigd.

Vier spelers die dit jaar Team Europa vertegenwoordigen waren al eens de beste in Londen. Roger Federer won in 2010 en 2011, Novak Djokovic was van 2012 t/m 2015 telkens de sterkste in het eindejaarstoernooi, Andy Murray zegevierde voor eigen publiek in 2016 en Stefanos Tsitsipas pakte de titel in 2019.

Een prachtige locatie voor een zeer bijzondere editie van de Laver Cup. De 20.000 uitzinnige fans zullen vanaf 14.00 Nederlandse tijd Team Europa naar de zege willen schreeuwen als Casper Ruud en Jack Sock het bal openen.

Het hoogtepunt komt echter vanavond rond de klok van 20:30, als Roger Federer en Rafael Nadal het samen gaan opnemen tegen Jack Sock en Frances Tiafoe, in wat de laatste wedstrijd ooit gaat zijn voor de Zwitserse meester. Niet op Wimbledon, niet in het Arthur Ashe Stadium, maar in de O2 Arena zal Roger Federer zijn laatste officiële wedstrijd ooit spelen.

