"Het is de enige competitie waarin je in een team kunt spelen met de jongens waar je normaal tegen speelt", zei Djokovic. "Samen strijden met Rafa, Roger en Andy - drie van mijn grootste rivalen - zal een echt uniek moment zijn in de geschiedenis van onze sport."

Het kwartet, internationaal bekend als de "Big Four", heeft 66 van de laatste 76 Grand Slams gewonnen. "Ik had me niet kunnen voorstellen om deze vier iconen van de sport in één team te hebben", zei captain Björn Borg: "Ik weet dat ze net als ik het belang van dit moment waarderen en er klaar voor zullen zijn."

"Ons doel bij elke editie is om te winnen. Met Nadal, Federer, Murray en Djokovic in ons team geef ik ons een goede kans", aldus Borg.

Europese dominantie

Bij de Europeanen zijn er nog twee plekken te verkrijgen in het zeskoppige team. In Team Wereld zijn de Canadees Felix Auger-Aliassime, de Amerikaan Taylor Fritz en de Argentijn Diego Schwartzman al zeker van een plekje.

In de voorgaande vier edities van de Laver Cup in Praag, Chicago, Genève en Boston won Team Europa altijd van Team Wereld, waar John McEnroe als captain fungeert.

Vorig jaar werd de overmacht van Europa ten opzichte van Team Wereld weer eens bevestigd, toen het team van captain Borg met 14-1 veel te sterk was voor de mannen van McEnroe.

