Laver Cup | Auger-Aliassime pakt door overwinning op Djokovic zes punten voor Team Wereld

Gewonnen partijen zijn op de derde dag van de Laver Cup maar liefst drie punten waard en met twee overwinningen heeft Auger-Aliassime een groot aandeel in de tussenstand van 10-8 voor Team Wereld, dat nog een overwinning is verwijderd van de eindzege.

Hoewel Djokovic niet topfit oogde – zijn pols was met tape ingepakt – wist de Serviër nog steeds genoeg mooie punten te pakken om iets af te doen aan het optreden van Auger-Aliassime. Hij won vorige week trouwens nog van Carlos Alcaraz in de Davis Cup, dus hij is prima in vorm.

Djokovic schoot uit de startblokken met een break, maar Auger-Aliassime boog zijn achterstand snel om en won op gegeven moment de ene na de andere game. De eindstand was uiteindelijk 6-3 7-6(3).

De volgende wedstrijd gaat tussen Frances Tiafoe en Stefanos Tsitsipas. Als de Amerikaan wint, is de strijd om de Laver Cup beslist en volgt direct de prijsuitreiking.

