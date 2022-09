Eurosport vroeg Murray naar bijzondere herinneringen van Federer in de kleedkamer. In eerste instantie is de Brit terughoudend, al is het met een knipoog: "Die heb ik wel, maar ik weet niet of die met een draaiende camera kan vertellen."

Daarna geeft Murray toch details vrij het middelpunt van de belangstelling deze dagen: "Federer is altijd heel populair bij alle spelers in de kleedkamer en hij is altijd ongelofelijk vriendelijk. Hij is wel erg luidruchtig. In de kleedkamer maakt hij erg veel lawaai. Tijdens wedstrijden schreeuwt hij naar de tv. Je zou het misschien niet bij hem verwachten, maar hij is echt heel lawaaierig in de kleedkamer."

Ad

Vervolgens werd Murray ook gevraagd naar de grote vier, die op de Laver Cup voor het eerst in lange tijd weer compleet is. Hoe zou de ideale speler eruitzien volgens Murray, is de vraag: "Ik zou de service van Federer nemen, de return van Djokovic en de forehand van Nadal. Vervolgens neem ik de backhand van Djokovic, de volleys van Federer en ik zou van mezelf mijn lob kiezen. Die sneak ik er misschien wel in."

Laver Cup Laver Cup | Kijk hier live naar laatste partij Federer - dubbelspel met vriend en rivaal Nadal 2 UUR GELEDEN

Waar kijk je?

Alle partijen en alle punten tijdens de strijd om de Laver Cup en natuurlijk het afscheid van boegbeeld Federer zie je het hele weekend lang live en exclusief op Eurosport. Wil je geheel reclamevrij kijken? Kies dan voor een stream op discovery+. Het commentaar wordt verzorgd door Kristie Boogert en Abe Kuijl.

Laver Cup Laver Cup | Nadal over afscheid Federer - "Trots om naast hem te staan op bijzonder moment" 2 UUR GELEDEN