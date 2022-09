McEnroe verdeelt de vraag onder in categorieën: "Wie de beste speler ooit is? Ik zeg altijd dat de beste grasspeler ooit Federer is, de beste hardcourt speler ooit Djokovic en de beste gravelspeler ooit Nadal, met niet ver daarachter deze man", zegt McEnroe terwijl hij zijn oude rivaal Borg bij de arm grijpt.

"Je kunt voor alle drie deze legendes de zaak bepleiten dat ze de G.O.A.T. zijn. Als je kijkt naar het aantal toernooien dat ze gewonnen hebben op verschillende ondergronden, hoeveel majors ze hebben en hoe consistent ze zijn geweest. Volgens mij had Federer 33 kwartfinales achter elkaar en 21 halve finales. Als je naar dat soort dingen kijkt, kun je Federer het voordeel geven, maar je kunt voor alle drie argumenten verzinnen. We gaan het er waarschijnlijk nog tien jaar over hebben wie beter was", aldus McEnroe.

De nieuwe generatie

Borg vindt het leuker om vooruit te kijken naar de toekomst van het tennis. De afgelopen jaren ziet de Zweed dat er nieuwe talenten opstaan: "Het wordt vooral interessant om de jonge generatie te volgen. Wat kunnen Alcaraz, Sinner, Ruud en Tsitsipas in de toekomst laten zien? Zij spelen echt ongelofelijk goed tennis."

"Misschien gaan we nu een aantal jongens zien die het de grote drie wat moeilijker gaan maken. Dat was voor andere spelers altijd een probleem. Misschien geeft de overwinning van Alcaraz andere spelers wat meer geloof. Of misschien verandert Alcaraz in een soort Nadal, Djokovic of Federer en loopt hij snel weg van die andere jongens. Maar dat is nog ver weg", zo denkt McEnroe.

Laatste keer de grote vier

Borg stipt ten slotte nog aan hoe bijzonder het is om Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray weer op een toernooi te zien: "De grote vier zijn hier op de Laver Cup en als je ziet wat zij gepresteerd hebben. Het is mooi om ze samen te zien, voor een laatste keer denk ik. Wat zij gedaan hebben en wat ze hebben gewonnen in het tennis is ongelofelijk."

Volgens McEnroe is er niet genoeg besef over het unieke tijdperk met deze spelers: "Het is inderdaad ongelofelijk. We verliezen soms uit het oog hoe ongelofelijk het is. Ik denk dat we over twintig jaar terugkijken en ons realiseren hoe speciaal dit was. Mensen zullen altijd zeggen dat een volgend iemand twintig Grand Slams gaat winnen, maar nee. Ook al had ik ook niet gedacht dat deze spelers er zo veel zouden winnen."

