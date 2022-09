Het tennis beleeft een tijdperk dat kan worden beschouwd als het beste en grootste ooit, met dank aan de onderlinge strijd tussen Djokovic, Federer en Rafael Nadal. Samen wonnen ze 63 Grand Slams en de rest mocht de kruimels verdelen. Daarom is het niet zo gek dat het pensioen van Federer een leegte achterlaat.

“Het voelt voor mij echt als het einde van een tijdperk”, aldus Djokovic in gesprek met Eurosport. “Het is een treurig moment voor tennis en sport in het algemeen dat het moment is aangebroken om de grootheid Federer uit te zwaaien.”

Aanzien en respect

“De manier waarop Roger met zijn sport omging, zowel op als naast de baan, zorgde ervoor dat hij overal ter wereld aanzien en respect heeft gekregen. Roger heeft zijn status ook meer dan verdiend, want hij was altijd perfect.”

“Op de baan, naast de baan. Op basis van zijn resultaten, maar net zo goed dankzij zijn persoonlijkheid. Iedere tennisfan en sportfanaat heeft sympathie voor Federer. Zijn grootheid is voor altijd, die gaat niet verloren.”

Grote drie of vier?

De eeuwige vraag is of je moet spreken over de Grote Drie – Djokovic, Federer en Nadal – of van een Grote Vier inclusief Andy Murray. Als hem wordt gevraagd om de beste tennisser ooit samen te stellen, pakt Djokovic ook een vleugje Murray mee.

“Oké, ik kies voor Rafa’s fysieke en mentale kracht, Rogers service en forehand plus Andy’s verdediging en return. Ik laat mezelf buiten beschouwing, want die speler is van zichzelf al behoorlijk goed”, grapt Djokovic.

