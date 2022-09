Na afloop van zijn allerlaatste partij met Nadal reflecteert Federer op zijn laatste dag als proftennisser. “Het was een hele speciale dag. Al die gezichten, de knuffels, nog een keer vertellen aan de jongens wat ze voor me betekenen, dat ga ik het meest herinneren van vandaag.”

“Gedurende de dag besef je dat alles de laatste keer is. De laatste dag, de laatste wedstrijd, de laatste training. Bovendien waren er allemaal details die me terug deden denken aan mijn tennisloopbaan, zoals de toss die werd gegooid door mijn jeugdidool Stefan Edberg. Dat maakt je emotioneel.”

Ook Djokovic en Murray geraakt

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was niet de enige die emotioneel werd na zijn afscheid. Na de verloren dubbelpartij tegen Jack Sock en Frances Tiafoe waren ook meerdere teamgenoten van Federer in tranen. “Ik zag Novak (Djokovic) het moeilijk hebben en Andy (Murray) was op een gegeven moment opeens helemaal weg”, lacht Federer.

“Dat snap ik ook wel. Op zo’n dag zien we allemaal flashes van onze carrières die voorbij gaan. We leven allemaal op geleende tijd, al voor zoveel jaren. Dat realiseer je je dan.”

Alles was perfect

“Vooraf had ik niet verwacht zo emotioneel te worden, maar de hele atmosfeer en de muziek, alles was perfect. Er is ook geen enkele reden om verdrietig te zijn. Ik zei ook op de baan dat ik huil, omdat ik blij ben.”

“Ik heb een fantastische carrière achter de rug, ik ben gezond en al mijn dromen zijn uitgekomen. Het was gewoon prachtig”, sluit Federer tevreden af.

