Het is wat lastig inschatten hoe laat Federer precies begint aan zijn afscheidswedstrijd, omdat eerst de partij tussen Andy Murray en Alex De Minaur wordt gespeeld. Die wedstrijd begint om 20:00 uur. Zorg dus dat je op tijd klaar zit om daarna naar Federer te kijken.

Beter te vroeg dan te laat en als je aan de vroege kant bent, warmt Murray je alvast op of krijg je een voorbeschouwing te zien met nog een laatste keer mooie beelden en de oplopende emoties richting de allerlaatste dans, die vrijdagavond rond 22:00 uur wordt ingezet.

Djokovic, Feder, Murray en Nadal in Team Europa

De Laver Cup is een strijd tussen de beste spelers van Team Europa en Team Wereld. Team Europa won tot nu toe alle edities van de Laver Cup en is ook dit keer op volle sterkte, want de volledige Big Four is van de partij. Novak Djokovic, Federer, Murray en Nadal spelen in hetzelfde team.

Het was Federers grote wens om nog één keer te dubbelen met Nadal. De twee deden dit eerder in Laver Cup-verband in 2017 en de beelden van toen zij nu iconisch, dus dat belooft wat voor het grote afscheid van Federer. De bijnaam ‘Fedal’ was voor dit duo al snel geboren. Dit keer nemen de twee het op tegen Frances Tiafoe en Jack Sock.

Laver Cup | Rafael Nadal over zijn vriendschap met Roger Federer

Alle partijen en alle punten tijdens de strijd om de Laver Cup en natuurlijk het afscheid van boegbeeld Federer zie je het hele weekend lang live en exclusief op Eurosport. Wil je geheel reclamevrij kijken? Kies dan voor een stream op discovery+ . Het commentaar wordt verzorgd door Kristie Boogert en Abe Kuijl.

