Roger Federer zet na de Laver Cup in Londen definitief een punt achter zijn carrière , maar de Zwitser was niet de enige tennislegende die dit jaar zijn pensioen aankondigde. Ook Serena Williams speelde dit seizoen haar laatste tennispartij.

Op de US Open nam de 23-voudig Grand Slam-winnaar afscheid. Ze verloor haar derde ronde van de Australische Ajla Tomljanovic en kreeg van het uitzinnige publiek een waardig afscheid in New York.