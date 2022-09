Premium Tennis Persconferentie Roger Federer 11:45-12:45

Het is natuurlijk geen verrassing dat Federer op zijn 41ste een keer stopt met tennissen, maar de schok is desondanks groot. Tennis zonder de Zwitserse alleskunner? Dat is al zo’n twintig jaar geleden. Tijdens de Laver Cup kunnen we gelukkig nog één keer genieten van Federer, als hij het met Team Europa opneemt tegen Team Wereld.

Het wordt een afscheid in stijl, want nog één keer is de Big Three compleet en stappen Rafael Nadal, Novak Djokovic en Federer dezelfde baan op. Als je Andy Murray meerekent, kun je zelfs spreken van een laatste reünie van de Big Four. Dit alles vindt plaats in de O2 Arena in Londen.

Nog één keer dubbelen met Nadal?

De aandacht voor Federer is gigantisch, terwijl we nog niet eens weten hoe het afscheid er precies uit komt te zien. Naar verluidt vindt ‘King Roger’ niets mooier dan nog één keertje dubbelen met Nadal, als de knie het tenminste houdt, en dit zou vrijdagavond allemaal moeten gaan gebeuren.

Meer details en meer uitspraken volgen vrijdag tijdens de persconferentie, die gevolgd kan worden via de livestream bovenaan in dit artikel. Het persmoment met Federer, rondom de Laver Cup dus, start om 11:45 uur. De stream is al vanaf een iets eerder moment beschikbaar.

