Ik heb echt gemengde gevoelens”, vertelt Clijsters over de aankondiging van Federer. “Je denkt gelijk aan de eerste ontmoeting met Roger, maar ook aan je eigen carrière. Het is ongekend hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld tot de tennisicoon die hij nu is.”

Clijsters was sinds kleins al onder de indruk van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. “Ik herinner me nog een toernooi in Japan als junior. Het WK was daar toen ook en we wilden allemaal naar Zwitserland kijken, omdat Roger daar speelde.”

Bleef heel gewoon

De Belgische looft het karakter van de tenniskampioen. “Eerst had je spelers als Agassi, Graf en Sampras. Zij waren voor je gevoel onbereikbaar, ze waren er wel, maar eigenlijk zag je ze nooit op de Tour.”

“Bij Roger lag dat heel anders. Ondanks dat hij de allerbeste was, bleef hij altijd heel gewoon. Hij vond het fijn om onder de mensen te zijn en je kon altijd een normaal gesprek met hem voeren en een grapje maken. Hij is zo grappig en ik denk ook niet dat ik de enige ben die dat zo heeft ervaren.”

Menselijke kant

Federer had weinig moeite om zijn emoties te tonen aan het grote publiek en dat kan Clijsters enorm waarderen. “Ik hou ervan dat hij durfde te huilen na grote wedstrijden en tijdens zijn speeches. Die momenten zullen met afstand altijd mijn favoriete Federer-momenten blijven, ondanks alle geweldige partijen op de baan.”

“Ik denk dat het zijn menselijke kant is die ik het meest aan hem waardeer en ga doorvertellen aan mijn kinderen. Mijn dochter volgt het tennis totaal niet, maar ze heeft het constant over Federer.”

Les in bescheidenheid

“Mijn kinderen hebben hem nog nooit een bal zien slaan, maar Roger gaat veel verder dan de sport. Ze kunnen van hem leren hoe hij met bepaalde zaken omgaat, hoe hij anderen helpt en hoe hij altijd bescheiden weet te blijven.”

Clijsters, die zelf vier keer een Grand Slam op haar naam schreef, gaat met de tissues bij de hand kijken naar de laatste partij van de Zwitser. “Die staan zeker klaar. Ik heb heel veel zin om te zien wat hij verder nog gaat doen in de tenniswereld, maar ook dat hij nu naar huis kan gaan en zijn kinderen naar school kan brengen, de normale dingen in het leven.”

Roger Federer zal van 23 tot en met 25 september nog een keer in actie komen tijdens de Laver Cup in Londen. Hij neemt het met Team Europa op tegen Team World. “Het wordt heel emotioneel, we gaan gewoon zitten en het over ons heen laten komen”, besluit Clijsters.

