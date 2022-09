Het laatste nieuws is dat er sinds kort weer vocht in de knie van Federer is gekomen, iets waar de Zwitser enorm last van heeft. "Hij is een paar weken aan het trainen en heeft pijn aan zijn knie", aldus zijn manager.

Ook Barbara Schett denkt dat het moeilijk wordt voor Federer om echt in actie te komen op zijn eigen georganiseerde event. "Ik weet niet zeker of hij kan singelen tijdens de Laver Cup. Het is waarschijnlijker dat hij een dubbeltje gaat spelen. Ofwel samen met Rafael Nadal of met Novak Djokovic"

Ad

Naast de Big 4, die voor het eerst allemaal samen voor één team uitkomen in Londen, heeft Europa's teamcaptain Björn Borg tot nu toe Stefanos Tsitsipas en US Open-finalist Casper Ruud opgeroepen. Er is nog één plaats open.

Laver Cup Tennis | Laver Cup, Davis Cup en strijd om ranking - Dit staat de tennisfan nog te wachten in 2022 EEN DAG GELEDEN

"Perfecte evenement"

De teamcompetitie, waarin Team Europe het opneemt tegen Team World in Londen, is het "perfecte evenement" voor Federer om langzaam weer op de been te komen, benadrukt tweevoudig Roland Garros-finalist Àlex Corretja bij Eurosport .

"Roger heeft zeker een paar wedstrijden nodig om zich aan te passen aan tegenstanders en om te zien hoe hij zich voelt en beweegt." Federer speelde zijn laatste wedstrijd 14 maanden geleden op Wimbledon tegen Hubert Hurkacz, van wie hij in straight sets verloor.

In de voorgaande vier edities van de Laver Cup in Praag, Chicago, Genève en Boston won Team Europa altijd van Team Wereld, waar John McEnroe als captain fungeert.

Vorig jaar werd de overmacht van Europa ten opzichte van Team Wereld weer eens bevestigd, toen het team van captain Borg met 14-1 veel te sterk was voor de mannen van McEnroe.

Laver Cup | Dit zijn de vijf mooiste punten van enkele bijzondere partijen

WAAR KIJK JE?

Van 23 t/m 25 september nemen de beste tennissers van de wereld het tegen elkaar op in de O2 Arena in Londen. Weet Team Europa zijn ongeslagen status te behouden of kan Team Wereld de Europese dominantie dit jaar doorbreken? Mis geen bal van dit tennisspektakel op de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

US Open US Open | "Dat pepte me heel erg op" - Alcaraz onthult hoe actiefilm hem motiveerde voor finale EEN UUR GELEDEN