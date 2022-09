"We hebben altijd een hele makkelijke en goede relatie gehad sinds het begin. Ik weet niet precies waarom, maar vanaf het eerste moment was het gevoel positief. Door de jaren heen zijn die bovendien nog verder gegroeid", aldus Nadal.

Federer was jarenlang niet alleen een concurrent en vriend van Nadal, maar ook iemand waarvan de Spanjaard heeft kunnen leren: "Hij is voor iedereen een positief voorbeeld geweest en ook voor mij persoonlijk, zonder twijfel."

Ad

Dat Federer nu afscheid neemt, doet Nadal verdriet, maar hij weet dat er niets anders te doen is dan het accepteren: "Het is een triest moment, maar dat is nou eenmaal hoe het gaat. Dat is het leven. Het enige dat ik kan doen, is hem het beste wensen met alle dingen die hij gaat doen. Hij verdient het, de gezondheid, de familie, het succes, alles."

Laver Cup Laver Cup : Rafael Nadal over Federers pensioen 28 MINUTEN GELEDEN

Voor het zover is, staat Federer echter nog een laatste wedstrijd te wachten en Nadal zal aan zijn zijde staan: "Het wordt een lastige wedstrijd om eerlijk te zijn. We gaat zien hoe de partij zich ontwikkelt, maar ik hoop gewoon op een kleine manier bij te kunnen dragen om zijn laatste wedstrijd nog specialer te maken. Het wordt onvergetelijk denk ik en ben ik trots en blij om naast hem te staan op dit hele bijzondere moment."

Moeilijk om met afscheid Federer om te gaan voor Nadal

Laver Cup : Rafael Nadal over Federers pensioen

Op de persconferentie van de Laver Cup sprak Nadal verder over het afscheid van Federer. De Spanjaard gaf aan dat het ook voor hem een lastig moment ging worden, nadat de twee jarenlang zo vaak tegen elkaar streden op de tennisbaan en goede vrienden werden.

"Soms zijn persoonlijke relaties belangrijker dan professionele relaties. Morgen wordt heel bijzonder, maar ook heel moeilijk. Vooral voor Roger wordt het moeilijk, maar ook voor mij. Hij is misschien wel de belangrijkste speler van mijn carrière", aldus de man met de meeste grand slams in de geschiedenis van het tennis.

Waar kijk je?

Alle partijen en alle punten tijdens de strijd om de Laver Cup en natuurlijk het afscheid van boegbeeld Federer zie je het hele weekend lang live en exclusief op Eurosport. Wil je geheel reclamevrij kijken? Kies dan voor een stream op discovery+. Het commentaar wordt verzorgd door Kristie Boogert en Abe Kuijl.

Laver Cup Laver Cup | Kijk hier live naar laatste partij Federer - dubbelspel met vriend en rivaal Nadal 2 UUR GELEDEN