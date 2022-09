Djokovic en Berrettini vermaakten het aanwezige publiek met attractief tennis. Verschillende momenten stond het publiek op de banken na een geweldige rally. Djokovic en Berretini wisten met name gebruik te maken van een iets minder spelende Alex de Minaur die door de twee hard onder handen werd genomen.

In de eerste set leken de Europeanen lang op weg naar eenvoudige setwinst, maar Team Wereld kwam terug van een 5-1 achterstand. Uiteindelijk haalden Djokovic en Berrettini de set met 7-5 binnen. De tweede set werd met 6-2 gewonnen.

Djokovic-Tiafoe

Novak Djokovic kon door zijn vaccinatiestatus niet afreizen naar Noord-Amerika waar een groot gedeelte van het laatste kwart van de ATP-kalender werd afgewerkt. De Serviër speelde daardoor sinds zijn zege op Wimbledon geen enkele officiële wedstrijd meer.

Van opstartproblemen had Djokovic geen sprake. Hij zette Tiafoe in de rallys onder druk, maar was oppermachtig op zijn eigen service. Al zijn eigen servicegames won hij op love. Tiafoe die op de US Open Rafa Nadal nog uitschakelde werd slechts een game gegund.

In de tweede set begon de Amerikaan beter tegenwicht te bieden tegen het spel van Djokovic. Hij kreeg zowaar breakkansen, maar wist deze niet te benutten. Djokovic deed dat wel en kon zo eenvoudig de wedstrijd naar hem toe trekken.

