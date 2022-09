In de persconferentie voorafgaand aan de afscheidstournee van Federer op de Laver Cup geeft de Zwitser aan geen spijt te hebben van de fouten in zijn carrière. “Tuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar ik denk dat die altijd gebeuren met een reden.”

“Fouten hebben mij laten groeien en ik ben heel blij dat het gegaan is zoals het is gegaan. Omgaan met lastige verliespartijen hebben mij geholpen om beter te worden. Ik ben blij dat mijn brein mij vooral laat terugdenken aan de mooie momenten en niet aan de lastige.”

Wispelturig

“Het enige wat ik echt kan bedenken is dat ik misschien iets professioneler had willen zijn toen ik jong was, maar eigenlijk wilde ik toen nog niet zo serieus bezig zijn met de sport. Waarschijnlijk was ik dan al mijn vuur en honger verloren.”

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is blij dat zijn team hem daar altijd de ruimte in heeft gegeven. “Ze hebben mij mezelf laten zijn. Ik was heel wispelturig, soms speelde ik tien minuten geweldig en daarna dertig minuten schokkend. Maar mijn team wist dat die tien minuten veel goed maakten van het halfuur erna.”

Verantwoordelijkheid

Federer gaat ook nog in op de verantwoordelijkheid die hij als speler altijd heeft proberen dragen. “Als tennisspeler moet je ook moeilijke besluiten nemen naast de baan. Ik geloof er heilig in dat je niet alles door je team kan laten bepalen.”

“Ik heb de leiding en ik ben ook degene die verantwoordelijkheid gehouden wordt. Ik ga niet anderen de schuld geven voor dingen die ik heb besloten. Daarom kan ik ook niet echt spijt hebben van bepaalde fouten.”

