Laver Cup | Team Wereld maakt het weer spannend dankzij gewonnen dubbel Auger-Aliassime/Sock

De Canadees en Amerikaan traden aan tegen Andy Murray en Matteo Berrettini, die uit de startblokken schoten en de eerste set met 6-2 binnen hengelden. Daarna keerde hij tij echter en achteraf zou Murray zijn tweede nederlaag lijden van deze editie van de Laver Cup.

Auger-Aliassime en Sock kwamen steeds beter in hun spel en dwongen op basis van 6-3 in de tweede set een match-tiebreak af. In die spannende decider ging het lang gelijk op en leek het een kwestie van tijd voordat Team Europa zou doorduwen, maar dat gebeurde niet.

Matchpoint

Het was op 8-8 de vraag wie het eerste matchpoint zou krijgen. Dat werd Team Wereld en Jack Sock maakte het op werkelijk sublieme wijze af. Dankzij deze overwinning blijft het voorlopig spannend in Londen.

Er zijn tijdens de Laver Cup nog drie partijen te spelen, waarvan beide teams er twee moeten winnen om de beker te pakken. De eerste vier edities werden stuk voor stuk gewonnen door Team Europa, maar de druk begint nu wel toe te nemen.

