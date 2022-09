Federer vindt de meest passende beschrijving. "Sommige wedstrijden wil ik liever vergeten, maar door onze bijzondere battles hebben wij een band voor het leven."

De 41-jarige Zwitser gaat ook in op zijn nadere afscheid. "Ik heb lang genoeg gewerkt om terug te komen. Ik weet daarom dat dit het juiste moment is om te stoppen. Vanaf de bank of mijn bed blijf ik hen volgen. Niemand is groter dan de sport, maar tennis is bij hen in goede handen."

Geweldig team

Ook Nadal geniet van de dagen met zijn meest legendarische tegenstanders om zich heen. "Het is speciaal om onderdeel van dit team te zijn. Echt geweldig."

Djokovic bevestigt dit. "Het is een eer om hier te zijn. Het is prachtig om met deze heren op de baan te staan, zoals gisteren tijdens onze dubbeltraining, maar ook om buiten de baan tijd met ze door te brengen. Dat is een herinnering voor het leven."

Dit geldt ook voor Murray. "Het waren geweldige dagen met ze, maar nu gaat het natuurlijk pas echt beginnen. Ik kijk ernaar uit."

