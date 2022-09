20. The Masters 2010: De meesterlijke dubbel

Datum: 5 juli, 2009

Ronde: Halve finale en finale

Tegenstanders: Novak Djokovic en Rafael Nadal

Score: 6-1 6-4 en 6-3 3-6 6-1



2010 begon geweldig voor Federer door in Melbourne zijn zestiende Grand Slam-titel in de wacht te slepen, maar vervolgens werd de Zwitser op Roland Garros, Wimbledon en de US Open al voor de finale uitgeschakeld. Rafael Nadal is dat jaar de grote man. Hij wint drie van de vier Grand Slams en is ook voor the Masters in Londen de grote favoriet. Op het eindejaarstoernooi is de vorm echter weer helemaal terug bij Federer. Hij verslaat Novak Djokovic in de halve finale en is Nadal de baas in de finale. En passant evenaart hij het record van vijf gewonnen Masters. Een jaar later zou Federer het record alleen op zijn naam hebben staan.





19. Basel 2019: Het laatste huisfeestje

Datum: 27 oktober, 2019

Ronde: Finale

Tegenstander: Alex de Minaur

Score: 6-2 6-2



Het Centre Court van Wimbledon zal de geschiedenisboeken ingaan als de plek waar Roger Federer in 2021 zijn laatste ballen sloeg in een officiële wedstrijd. Hoe toepasselijk is het dat de Zwitser dit deed in zijn eigen tuin, waar hij acht keer de beste was. De allerlaatste titel die Federer pakte, was echter in zijn eigen huis, namelijk Basel. Federer speelt Alex de Minaur van de baan en wint in 6-2 6-2 zijn 103e titel. In tranen tilt Federer voor de tiende keer de trofee van het toernooi van Basel op.





18. Wimbledon 2015: De masterclass

Datum: 10 juli, 2015

Ronde: Halve finale

Tegenstander: Andy Murray

Score: 7-5 7-5 6-4



Na afloop van deze wedstrijd tegen Andy Murray gaf Federer toe een van de beste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld te hebben. De Brit doet eigenlijk heel weinig fout, maar gaat er toch in drie sets vanaf tegen een sublieme Federer. Murray vecht als een leeuw, zoals ook in de beelden te zien is, maar tegen Federer was op 10 juli 2015 simpelweg geen kruid gewassen. De Zwitser plaatst zich voor de tiende keer voor de finale van zijn Wimbledon.





17. Wimbledon 2016: Federer de Veerkrachtige

Datum: 6 juli, 2016

Ronde: Kwartfinale

Tegenstander: Marin Cilic

Score: 6-7 4-6 6-3 7-6 6-3



We hebben Federer zo vaak met schijnbaar gemak dankzij zijn uitzonderlijke talent wedstrijden zien winnen. Daardoor is de veerkracht van de Zwitser nog wel eens onderbelicht gebleven. Dat het echter niet altijd eenvoudig ging, bleek in 2016 toen Federer in de kwartfinale van WImbledon maar liefst twee sets achter kwam te staan tegen Marin Cilic. Tot drie keer toe is Federer een punt verwijderd van uitschakeling, maar hij werkt de matchpoints stuk voor stuk weg en wint voor de 307e keer een wedstrijd op een Grand Slam, waarmee hij Martina Navratilova voorbij steekt op de recorldlijsten.

16. Milaan 2001: De eerste trofee

Datum: 4 februari, 2001

Ronde: Finale

Tegenstander: Julien Bouter

Score: 6-4, 6-7 6-4

Het is moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd dat Roger Federer nog geen enkele titel op zijn naam had staan bij de profs. In 2001 kwam daar in Milaan een einde aan toen hij de eerste van zijn 103 titels pakte. Julien Bouter heeft voor altijd de eer dat hij het slachtoffer was van de eerste keer dat Federer de beste is op een ATP-toernooi. In het midden van de winter wordt in Milaan de eerste pagina van een historisch tennisboek geschreven.





15. Australian Open 2018: De finishing touch

Datum: 28 januari, 2018

Ronde: Finale

Tegenstander: Marin Cilic

Score: 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1

Een jaar nadat Federer zijn spectaculaire comeback maakte in Melbourne, door in de finale oude tijden te doen herleven tegen Rafael Nadal, is de Zwitser opnieuw in vorm op de Australian Open. Federer verliest geen set tot aan de finale en in de eindstrijd is ook Marin Cilic niet opgewassen tegen het spel van Federer, die ogenschijnlijk routineus zijn 20e Grand Slam-titel pakt. Zoals we nu weten, was de Australian Open 2018 echter een historisch toernooi. Het zal de boeken ingaan als de laatste keer dat Federer de beste was op een major.

14. Davis Cup 2014. Voor het vaderland

Datum 23 november, 2014

Ronde: Finale

Tegenstander: Richard Gasquet

Score: 6-4 6-2 6-2



Het is 2014 en Roger Federer heeft bijna alles al gewonnen wat er te winnen valt. Bijna alles, want voor sommige prijzen ben je afhankelijk van andere spelers. De Davis Cup ontbreekt nog op het palmares van Federer, maar dit jaar bewijst hij ook een echte teamspeler te zijn. In het hol van de leeuw weet Federer, geflankeerd door een uitstekend spelende Stan Wawrinka, voor zijn vaderland de Davis Cup binnen te slepen. Na het laatste punt tegen Richard Gasquet is de emotie en de vreugde bij de Zwitsers gigantisch.

13. Miami 2005: De eerste keer Federer-Nadal in de finale

Datum: 3 april, 2005

Ronde: Finale

Tegenstander: Rafael Nadal

Score: 2-6 6-7 7-6 7-3 6-1

Opnieuw een wedstrijd waarvan men op het moment zelf niet had kunnen vermoeden welke historische lading het later zou krijgen. In Miami staan Rafael Nadal en Roger Federer voor het eerst tegenover elkaar in de finale van een toernooi. Nadal is op dat moment pas achttien jaar en maakt het Federer ontzettend lastig. Slechts twee punten is hij verwijderd van de winst, maar Federer weet de wedstrijd om te draaien en wint het toernooi. Het begin van een prachtige rivaliteit en vriendschap is geboren.

12. Olympische Spelen 2012: Gevecht tegen een reus op de Olympus

Datum 3 augustus, 2012

Ronde: Halve finale

Tegenstander: Juan Martin Del Potro

Score: 3-6 7-6 19-17



Individueel wist Federer nooit een gouden medaille te veroveren op de Olympische Spelen, maar in 2012 dacht hij een goede kans te hebben. Op het gras van Wimbledon, waar Federer nog geen maand eerder nog maar eens een Grand Slam had gewonnen, werd het olympisch toernooi gespeeld. In de halve finale staat Federer echter een lastige taak te wachten. De boomlange Juan Martin Del Petro is de tegenstander en een episch tennisgevecht ontstaat. De tweede set overleeft Federer maar net, waarna een slepende en beslissende set uiteindelijk in 19-17 naar de Zwitser gaat. Met 4 uur en 36 minuten is het nog altijd de langste best-of-three tenniswedstrijd ooit. In de finale is vervolgens helaas de koek op en neemt Andy Murray wraak op Federer voor de verloren Wimbledon-finale van enkele weken eerder.

11. Hamburg 2007: Federer doet het onmogelijke op gravel

Datum: 20 mei, 2007

Ronde: Finale

Tegenstander: Rafael Nadal

Score: 2-6 6-2 6-0



In het voorjaar van 2007 is Rafael Nadal op de toppen van zijn kunnen. De Spanjaard heeft maar liefst 81 wedstrijden op rij gewonnen op zijn favoriete ondergrond gravel. Dan is daar echter zijn grote rivaal Roger Federer die een einde maakt aan de ongelofelijke streak van Nadal. In de finale van het toernooi van Hamburg zijn de omstandigheden zwaar en krijgt Federer de moegestreden Spanjaard op de knieën. Het zou de eerste zijn van de slechts twee overwinningen die Federer op gravel boekte op Nadal.

10. The Masters 2003: Wisseling van de wacht

Datum: 16 november, 2003

Ronde: Finale

Tegenstander Andre Agassi

Score: 6-3 6-0 6-4



In 2003 wint Juan Carlos Ferrero Roland Garros, Andy Roddick de US Open en Roger Federer Wimbledon. Een nieuwe generatie is opgestaan en neemt de macht over van de oude garde. Onderling is het echter op dat moment nog niet duidelijk wie van de drie jongelingen boven de rest uitsteekt. Op de Masters van 2003 maakt Federer een einde aan deze onzekerheid. Ferrero en Roddick worden kansloos achtergelaten en in de finale is het vertegenwoordiger van de oude garde Andre Agassi die als laatste probeert om de onvermijdelijke opkomst van Federer tegen te houden. De Amerikaanse legende is echter net als iedereen kansloos tegen een superieure Federer, die zijn eerste Masters-titel pakt.

9. US Open 2004: In een rijtje met legendes

Datum: 12 september, 2004

Ronde: Finale

Tegenstander Lleyton Hewitt

Score 6-0 7-6 6-0



In het najaar van 2004 schaart Roger Federer zich in een prachtig rijtje tussen legendes Rod Laver, Jimmy Connors en Mats Wilander door in een jaar drie van de vier Grand Slams te winnen. In New York veegt Federer de tot dat moment ongenaakbare Lleyton Hewitt van de baan. De Australiër had nog geen set verloren tot aan de finale, maar van Federer krijgt Hewitt maar liefst twee bagels om de oren. Het is het begin van een vijf jaar durende suprematie van de Zwitser in New York. Pas in 2009 verliest hij weer een duel op Flushing Meadows.

8. Australian Open 2007: Federer drijft Roddick tot wanhoop

Datum: 27 januari, 2007

Ronde: Halve finale

Tegenstander: Andy Roddick

Score: 6-4 6-0 6-2

"Het was frustrerend. Het was verschrikkelijk. Het was klote. Zijn tegenstander in de finale heeft geen enkele kans." Dat waren de woorden van een ontgoochelde Andy Roddick, nadat Federer hem in de halve finale van de Australian Open alle hoeken van de baan heeft laten zien. Roddick had vooraf gezegd dat hij dacht dat het gat tussen de twee tennissers kleiner geworden was, maar op de baan bleek daar niets van. Wat wel bleek te kloppen was Roddicks voorspelling dat de tegenstander in de finale niets te zoeken had tegen Federer. Ook Fernando Gonzalez werd in drie sets verslagen.

7. Wimbledon 2007: Vijf jaar suprematie in Londen

Datum: 8 juli, 2007

Ronde: Finale

Tegenstander: Rafael Nadal

Score: 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2



De finale tussen Federer en Nadal op Wimbledon in 2008 zal voor altijd op het netvlies van iedere tennisfan gebrand blijven staan, maar de editie van een jaar eerder was ook buitengewoon. Federer gaat in Londen voor zijn vijfde titel op rij, terwijl Nadal voor het tweede jaar achter elkaar de jonge uitdager is. Het niveau ligt ongelofelijk hoog en Nadal komt een stuk dichterbij een overwinning dan een jaar eerder. Toch is het uiteindelijk Federer die zijn vijfde Wimbledon op rij wint, daarmee Bjorn Borg evenaart en Nadal nog een jaartje in de wachtkamer zet.





6. Wimbledon 2003: De kroning

Datum: 6 juli, 2003

Ronde: Finale

Tegenstander: Mark Philippoussis

Score: 7-6 6-2 7-6



Federer is pas 22 jaar oud in de zomer van 2003, maar toch is de consensus na afloop van Wimbledon dat de Zwitser dan eindelijk zijn eerste Grand Slam heeft gewonnen. De jaren ervoor was Federer al heel jong, heel goed, maar bleef het nog even bij potentie in plaats van resultaten. In 2003 doorbreekt de nog altijd piepjonge Zwitser de status als talent en manifesteert hij zichzelf als wereldtopper. In de finale is Mark Philippoussis kansloos en na het laatste punt stort Federer ter aarde. Een iconisch beeld is geboren en zo ook het begin van een ongelofelijke oogst aan Grand Slams.





5. Roland Garros 2009: De zoektocht naar perfectie voltooid

Datum: 7 juni, 2009

Ronde: Finale

Tegenstander: Robin Soderling

Score: 6-1 7-6 6-4



In 2009 speelt Roger Federer misschien wel de meest beladen wedstrijd van zijn carrière. Hij heeft Wimbledon en de US Open inmiddels al vijf keer gewonnen en op de Australian Open was hij al drie keer de beste. Het grote doel dat nog ontbreekt, is het vervolmaken van een Career Grand Slam. Op het gravel van Roland Garros lukt het maar steeds niet en Rafael Nadal is inmiddels de ongenaakbare koning op deze ondergrond. In 2009 is daar ineens toch een unieke kans voor Federer. Nadal verloor eerder in het toernooi volkomen verrassend van Robin Soderling en dus ligt de weg naar die ongrijpbare titel open. Federer speelt niet de beste wedstrijd van zijn carrière, maar wint wel in drie sets van de Zweed. Perfectie is bereikt. En passant evenaart hij ook het onbreekbaar geachte record van veertien Grand Slams van Pete Sampras.

4. Wimbledon 2001: Geboorte van een grootheid

Datum: 2 juli, 2001

Ronde: Vierde ronde

Tegenstander: Pete Sampras

Score: 7-6 5-7 6-4 6-7 7-5



Roger Federer is in 2001 pas negentien jaar oud en hij is nog verre van een grote naam op de ATP-Tour. In de vierde ronde van Wimbledon staat hij tegenover de grootheid Pete Sampras, die al zeven keer de beste was op het Londense gras. Weinig mensen geven "Baby Federer" een serieuze kans, maar er ontstaat een fascinerend tennisgevecht dat symbool zal komen te staan als de nieuwe generatie die de oude de baas is. In een bloedstollende vijfsetter verslaat Federer de zevenvoudig kampioen en legt hij de basis voor zijn status als grootheid.

3. Wimbledon 2009: Een stap verder in de geschiedenis

Datum: 5 juli, 2009

Ronde: Finale

Tegenstander: Andy Roddick

Score: 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14



Voor de vierde keer staan Federer en Roddick tegenover elkaar in de finale van een Grand Slam en voor de derde keer is het op Wimbledon. Opnieuw is Federer de grote kwelgeest van de Amerikaan, want voor de vierde keer is Federer hem de baas. Roddick komt echter wel stukken dichter bij de winst dan in eerdere finales. Het loopt uit op een bloedstollende vijfsetter, waarin uiteindelijk maar liefst dertig games nodig zijn om een winnaar te forceren. Een maand eerder evenaarde Federer het record van Sampras, maar nu is hij hem ook echt voorbij. Vijftien Grand Slams is het nieuwe record.

2. Roland Garros 2011: Het vingertje naar de twijfelaars

Datum: 3 juni, 2011

Ronde: Halve finale

Tegenstander: Novak Djokovic

Score: 7-6 6-3 3-6 7-6



In 2011 zijn de rollen in de tenniswereld ineens omgedraaid. Novak Djokovic is definitief doorgebroken als uitdager van Nadal en Federer en is in aanloop naar Roland Garros maar liefst 43 wedstrijden op rij ongeslagen. De Serviër is de grote favoriet en voor Federer is het alweer anderhalf jaar geleden dat hij een Grand Slam won. Met zijn dertig jaar wordt er gefluisterd dat Federer over zijn hoogtepunt heen is. In Parijs laat Federer echter zien dat dit nog lang niet het geval is. In vier sets halen de beide spelers een hoog niveau, maar het is Federer die de betere is. Na de ace op matchpoint zwaait Federer ingelaten met zijn wijsvinger, alsof hij de wereld wil laten weten dat hij nog lang niet klaar is.





1. Australian Open 2017: De koning is terug

Datum: 29 januari, 2017

Ronde: Finale

Tegenstander; Rafael Nadal

Score: 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3



Waar men in 2011 al dacht dat Federer over zijn top heen was, was dit in 2017 helemaal het geval. De Zwitser had te kampen met verschillende blessures en het was vijf jaar geleden dat hij een Grand Slam won. Weinig mensen hadden de 35-jarige Federer nog een kans gegeven om een major te winnen. Een soortgelijke situatie deed zich voor bij zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. Beide heren waren meer geblesseerd dan fit in die jaren, maar in Melbourne was daar ineens een flits naar het verleden. Nadal en Federer haalden de finale en voegden nog maar een hoofdstuk toe aan het boek waarin zij de hoofdrollen spelen. De wedstrijd stelt niet teleur, net zoals het hele toernooi van Federer. Op weg naar de finale verslaat de Zwitser, die de zes maanden daarvoor niet gespeeld heeft, vier spelers uit de toptien. In de eindstrijd is hij Nadal in vijf sets de baas en is er maar één conclusie mogelijk: de koning is terug.





