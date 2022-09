Federer heeft een palmares waar je u tegen zegt. Met 103 titels, op de tweede plaats achter Jimmy Connors in de Open era. Ook heeft de Zwitser 1251 individuele wedstrijden gewonnen, wederom tweede achter Connor. Hij heeft 1274 overwinningen.

Federer stond 310 weken op de eerste plek in de wereldranglijst. Alleen Novak Djokovic wist dat langer te doen, de Serviër stond maar liefst 373 weken aan de leiding.

20 Grand Slams

Federer heeft maar liefst 20 Grand Slam-toernooien gewonnen. Alleen Rafael Nadal (22) en Novak Djokovic (21) wisten er meer te winnen, toch heeft Federer een aantal andere records die misschien nooit meer verbroken worden.

Federer is al een lange tijd een professionele tennisser, maar in de periode van 2004 tot 2008 wordt waarschijnlijk als zijn beste periode onthouden.

237 weken op rij nummer één

Hij stootte Andy Roddick van de eerste plek af op de wereldranglijst na het winnen van zijn eerste Australian Open. Vervolgens wist Federer deze positie te behouden tot augustus 2008. Dat waren 237 weken achtereenvolgend op de eerste plaats op de wereldranglijst...

In die periode won Federer tien Grand Slams en in 2006, misschien wel zijn beste jaar ooit, won hij twaalf toernooien waaronder: de Australian Open, Wimbledon, de US Open en de ATP Finals. Na de Olympische Spelen van Beijing was het Rafael Nadal die de nummer één-positie overnam van Federer.

Niemand is in de buurt gekomen van de 237 weken die Federer achtereenvolgend op de eerste plek in de wereldranglijst stond. Connors heeft 160 weken op de eerste plek gestaan en Djokovic 122 weken.

Vijf US Open titels op rij

Federer is de enige tennisser ooit die vijf US Open titels op rij wist te winnen in het open-tijdperk. De US Open is misschien wel de moeilijkste Grand Slam om te domineren. De ondergrond is voor veel spelers hun favoriet en het toernooi is laat in de zomer dus veel spelers hebben gedurende het seizoen te maken met pijntjes en blessures.

De eerste US Open-eindoverwinning van Federer was in 2004. De toen 23-jarige Zwitser versloeg toen Lleyton Hewitt in de finale. De jaren daarop versloeg hij Agassi, Andy Roddick en Djokovic voor de titel. In 2008 had hij inmiddels zijn eerste plaats op de wereldranglijst verloren, maar in de halve finale versloeg hij Djokovic en in de finale Andy Murray om zijn vijfde US Open op rij te winnen.

Het waren zelfs bijna zes overwinningen op rij. In 2009 verloor hij de finale van de toen 20 jaar oude Juan Martin del Potro nadat hij 2-1 voor stond in sets. In 2017 sprak Federer over deze verloren finale: "Het is één van die wedstrijden die ik graag over zou doen. Het voelde alsof ik hem wel ging winnen omdat ik 2-1 voor stond."

Prolongatie zelden vertoond

De prestatie van Federer is extra speciaal omdat er sinds zijn vijf zeges geen speler meer is geweest die überhaupt één titel wist te verdedigen in New York. John McEnroe en Ivan Lendl zijn de enige twee mannen die meer dan twee achtereenvolgende US Open-eindoverwinningen hebben gepakt.

Federer heeft ook Wimbledon vijf jaar op rij gewonnen, maar dit record kan verbroken worden door Djokovic in de eerstvolgende editie van het toernooi.

Finales en halve finales Grand Slams

Tussen Wimbledon 2005 en de US Open van 2007 behaalde Federer tien finales waarvan hij er acht wist te winnen. Sinds Wimbledon 2004 tot en met de Australian Open 2010 wist hij 23 keer achter elkaar de halve finales te bereiken.

Federer wist ook 36 Grand Slam-kwartfinales te bereiken sinds zijn schokkende verlies in de tweede ronde tegen Sergiy Stakhovsky tijdens Wimbledon 2013. Het is moeilijk om je voor te stellen dat dit soort reeksen herhaald gaan worden in het huidige tennisveld.

24 finales op rij winnen

De prestaties van Iga Swiatek worden door velen omschreven als dominantie, maar zelfs zij heeft nog een lange weg te gaan voordat ze Federer kan evenaren. De Zwitser wist tussen Wenen 2003 en de Masters Cup in 2005 24 finales op rij te winnen. Tijdens die Masters Cup verloor hij de finale van David Nalbadian.

Geen straight-set verliespartijen

Van 2004 tot 2006 speelde Federer 200 partijen waar hij minstens één set wist te winnen. Hij verloor slechts tien partijen waarvan vijf tegen Nadal.

Carlos Alcaraz heeft op dit moment 65 wedstrijden op rij gespeeld zonder een set te verliezen, maar het laat zien hoe constant Federer was en het niveau dat de Zwitser naar elke wedstrijd bracht.

