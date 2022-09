Dat de afzwaaiende Roger Federer op de tennisbaan een van de grootste aller tijden is, daar is weinig discussie over. Maar de twintigvoudig Grand Slam-winnaar heeft ook naast de baan zijn zaakjes goed op orde.

Op de baan raapte Federer in totaal in zijn carrière zo'n 700 duizend dollar aan prijzengeld bij elkaar, maar zonder te spelen verdiende Federer alleen dit jaar al ruim 90 miljoen euro aan sponsordeals. Naomi Osaka, Serena Williams en Rafael Nadal volgen in dat rijtje op gepaste afstand.

Best Betaalde Tennissers 2022 (Voor US Open)

1. Roger Federer 90 miljoen

2. Naomi Osaka 56,2 miljoen

3. Serena Williams 35,1 miljoen

4. Rafael Nadal 31,4 miljoen

5. Novak Djokovic 27,1 miljoen

6. Emma Raducanu 21,1 miljoen

7. Daniil Medvedev 19,3 miljoen

8. Kei Nishikori 13,2 miljoen

9. Venus Williams 12,03 miljoen

10. Carlos Alcaráz 10,9 miljoen

Gezicht van Nike

De netto waarde van Federer wordt in 2022 geschat op meer dan 500 miljoen euro. Een groot deel van die inkomsten heeft Federer te danken aan zijn sponsordeals. In het verleden sloot het tennisicoon deals af met grote merken als Mercedes-Benz, Moët & Chandon en Rolex.

Zijn bekendste samenwerking is echter die met Nike. 21 jaar lang was Federer het gezicht van het Amerikaanse sportmerk, maar in 2018 kwam de deal dan toch ten einde. Hij sloot een nieuwe deal met het Japanse kledingmerk Uniqlo.

Slimme deal

Joe Pompliano, expert op het gebied van sportinvesteren, legt uit hoe deze beslissing de Zwitser een fortuin heeft opgeleverd. Volgens Pompliano tekende Federer een tienjarige deal voor ruim 300 miljoen dollar, dat is ruim drie keer meer dan wat ze bij Nike boden.

Het verschil in geld tussen de twee was echter niet het beste aan het verbreken van de deal met Nike. De overeenkomst met Uniqlo ging namelijk alleen over de kleding en niet over de schoenen. Een tijd later sloot Federer daarom ook een deal met het Zwitserse schoenenmerk On Running, waar hij onder andere zijn eigen schoenen mocht uitbrengen.

300 miljoen dollar

Daarmee is de kous nog steeds niet af. Onderdeel van de deal tussen Federer en On Running was dat hij 3 procent van de aandelen in het bedrijf ontving. Twee jaar na de deal steeg de waarde van het bedrijf naar 10 miljard dollar.

Een simpel rekensommetje laat dan zien dat de aandelen die Federer in zijn bezit heeft nu ruim 300 miljoen dollar waard zijn, zeker niet slecht voor een tennisser.

Nog één laatste keer

Donderdagochtend werd bekend dat Roger Federer nog één keer in actie gaat komen tijdens de Laver Cup. Vrijdag speelt hij, net als in 2017, samen met Rafael Nadal in het dubbelspel tegen Jack Sock en US Open-sensatie Frances Tiafoe.

