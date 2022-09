Laver Cup

Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray en Rafael Nadal. Op de Australian Open van 2019 stonden de vier voor het laatst op hetzelfde toernooi, maar eind september nemen ze het tijdens de Laver Cup met Team Europa op tegen Team World.

Het Europese team wordt vervolledigd door Stefanos Tsitspias en de verliezend finalist in New York, Casper Ruud. In twaalf partijen nemen de Europeanen het op tegen Team World met daarin Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Alex de Minaur en een andere uitblinker van de US Open, Frances Tiafoe.

De teams worden geleid door twee tennisiconen. De Europeanen worden bijgestaan door elfvoudig Grand Slam-winnaar Björn Borg en bij het wereldteam staat Eurosport-expert en tennislegende John McEnroe aan het roer.

Strijd om nummer één-positie

Na zijn knappe overwinning in de finale van de US Open is Carlos Alcaraz de nieuwe nummer een van de ATP-ranking, maar blijft de Spanjaard dat ook? Met slechts 400 punten voorsprong op Casper Ruud en 890 punten op Rafael Nadal staat er nog veel op het spel voor de mannen in de laatste maanden.

Alcaraz heeft niet veel punten te verdedigen richting het einde van het jaar, maar Ruud bereikte vorig seizoen de halve finale op de ATP-finals en zal die prestatie dus minstens moeten verbeteren. Met onder andere het ATP-toernooi van Parijs en de finales op het eind van het jaar kan er nog een hoop veranderen op de wereldranglijst.

ATP-Finals

De ATP-finals kunnen een belangrijke rol spelen bij de vorming van de wereldranglijst aan het eind van het jaar. Er is bovendien een strijd losgebarsten voor een ticket voor die finales in Turijn. Acht tennissers krijgen de kans om zich in Italië te laten zien.

De top zes van de ranglijst met Alcaraz, Nadal, Ruud, Tsitspias, Medvedev en Rublev lijkt verzekerd van een plek. Bovendien kan ook Djokovic een uitnodiging verwachten na zijn overwinning op Wimbledon. Dat laat nog een plaats over en daar kunnen Auger-Aliassime, Hurkacz, Norrie en Fritz de komende weken om strijden.

WTA-Finals

Ook de vrouwen strijden in Turijn om de felbegeerde titel in de WTA-finals. De finalisten van de US Open, Iga Swiatek en Ons Jabeur, zijn reeds gekwalificeerd.

Om de andere zes plekken dingen nog een groot aantal vrouwen mee. Onder anderen Pegula, Gauff, Garcia, Halep en Badosa maken kans op het toernooi in Italië.

Davis Cup

Voor wie dan nog geen genoeg kan krijgen van al het tennis staan ook de Davis Cup en de Billie Jean King Cup op het punt van beginnen. In de groepsfase van de Davis Cup neemt Nederland het deze week met onder anderen Van de Zandschulp, Van Rijthoven en dubbelspecialist Koolhof op tegen Kazachstan, Groot-Brittanie en de Verenigde Staten.

Bij de vrouwen hebben de Nederlandse tennissters zich helaas niet weten te kwalificeren voor de Billie Jean King Cup in Glasgow.

