"Is Medvedev de beste tennisser van de wereld? Op sommige dagen is hij dat", geeft Wilander antwoord op zijn eigen vraag.

"In de afgelopen twaalf maanden heeft hij het meeste laten zien, maar om voorafgaand aan elk toernooi als de grootste kanshebber te worden gezien, moet hij eerst meer Grand Slams winnen. We naderen het einde van het tijdperk van de grote drie. Maar Nadal, Federer en Djokovic zijn nog niet helemaal uit beeld."

Nieuwe status

Medvedev moet een manier vinden om te gaan met zijn nieuwe status. Iedereen wil tenslotte van de nummer één winnen. De ex-tennisser vergelijkt de situatie met die van hem in zijn actieve periode.

"Ik was in 1988 de beste van de wereld toen ik drie Grand Slams in één jaar had gewonnen. Toen ik eenmaal op nummer één stond, was ik dat niet meer. Ik verdiende echter wel deze positie omdat ik nu eenmaal het meest constant had gepresteerd in dat jaar."

