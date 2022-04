Alcarez had 1 uur en 52 minuten nodig om van de Noor te winnen. De Spanjaard leek wat moeite te hebben met zijn zenuwen op het hardcourt in Florida. Na drie games keek hij tegen een 0-3 achterstand aan. Met het publiek aan de kant van de tiener maakte hij zijn achterstand goed en kwam op 6-5 voor het eerst op voorsprong. Hij wist zijn servicegame uit te tennissen en kwam zo op een set voorsprong.

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Niet Alcaraz, maar Ruud keek tegen een 3-0 achterstand aan. Ook de Noor speelde zijn eerste finale op een ATP 1000-toernooi en wilde deze winnend afsluiten. Hij vocht zich terug naar 3-2, maar Alcaraz wist zijn break voorsprong te behouden en pakte zo de derde toernooizege in zijn carrière.

Historische zege

De titel van Alcaraz is in meerdere opzichten historisch te noemen. Met een leeftijd van 18 jaar en 333 dagen is hij de jongste winnaar ooit van de Miami Open. Novak Djokovic hield dat record. In 2007 won hij op negentienjarige leeftijd het toernooi.

Daarnaast is Alcaraz de eerste Spanjaard die het toernooi wint. Zowel Sergi Bruguera, Carlos Moya, David Ferrer als Rafa Nadal, met wie de tiener veel vergeleken wordt, stond ooit in de finale van het prestigieuze toernooi, maar won nooit.

Alcaraz is ook nog de op twee na jongste speler ooit die een masterstitel wint. Michael Chang en Rafa Nadal waren nog jonger dan Alcaraz. Door zijn bijzondere zege stijgt Alcaraz naar de elfde plek op de wereldranglijst.

Coach Ferrero verrast pupil

Alcaraz kreeg in zijn finale hulp van zijn coach Juan Carlos Ferrero. Vanwege familieomstandigheden kon hij zijn pupil niet bijstaan tijdens het toernooi. Voorafgaand aan de finale verraste hij Alcaraz met zijn aanwezigheid.

