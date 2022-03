De als twaalfde geplaatste Azarenka leek in Miami geen moment in de wedstrijd te komen. Ze keek in de eerste set al snel tegen een achterstand aan. Toen ze de tweede set ook roemloos ten onder leek te gaan, gaf ze er zelf de brui aan.

De Belarussische liep naar de umpire toe met de mededeling op te willen geven. De umpire ging daar niet in mee en riep de fysio naar de baan, zodat ze een behandeling kon krijgen. Azarenka pakte de hand vast van de umpire en schudde die en liep daarna de baan af.

“Vika, wacht,” schreeuwde de umpire nog naar haar toe, maar de 32-jarige liep gedecideerd verder om het toernooi te verlaten.

Problemen Azarenka

Na de wedstrijd gaf ‘Vika’ aan dat ze niet aan deze wedstrijd had moeten beginnen. “De laatste weken waren ongelooflijk hectisch voor mij persoonlijk. Ik had geen kracht meer over na mijn vorige wedstrijd. Ik wilde toch graag spelen voor dit fantastische publiek, want zij hadden mij ook door de vorige wedstrijd heen geholpen. Ik had gewoon de baan niet op moeten gaan,” concludeerde ze.

De Wit-Russische, die vanwege de oorlog in Oekraïne uitkomt onder de neutrale vlag, lijkt al langer niet lekker in haar vel te zitten. Twee weken geleden in Indian Wells kreeg ze midden in haar wedstrijd een huilbui en verloor in derde ronde van Elena Rybakina. Na de wedstrijd gaf ze in een verklaring aan dat ze diep geraakt is door de oorlog in Oekraïne. “Het is hartverscheurend om te zien hoeveel onschuldige mensen worden betrokken bij dit geweld."

Ook zei ze haar sociale mediakanalen te verwijderen. Daarnaast kent Azarenka, die zowel in 2012 als 2013 de Australian Open won, een lastig privéleven. In 2018 raakte ze in een nare strijd verwikkeld met haar ex-man over het voogdijschap van haar zoontje.

Fruhvirtova (16) viert feest

Het verlies van Azarenka betekende een overwinning voor Linda Fruhvirtova. De in 2005 geboren Tsjechische staat hierdoor in de vierde ronde van het Masters-toernooi in Miami. Voor het eerst sinds 2004 behaalt er weer een zestienjarige deze fase van het toernooi. In dat jaar deden Maria Sharapova en Tatiana Golovin hetzelfde.

Het toptalent dat op dit moment nog 279ste staat op de WTA-ranglijst stijgt door haar prestaties sowieso naar de 186ste plek. In de vierde ronde staat ze tegenover de Spaanse Paula Badosa.

