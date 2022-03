Voor de eerste ronde wedstrijd in het masterstoernooi van Miami had Osaka met zichzelf afgesproken dat niets of niemand haar zou mogen afleiden van haar spel op de baan. Dit lukte en ze trok de wedstrijd met 6-3 6-4 naar zich toe.

In haar vorige toernooi in Indian Wells was Osaka nog erg ontdaan van een opmerking van een supporter. Terwijl ze na de openingsgame rustte langs de kant, schreeuwde iemand uit het publiek haar “You suck!” toe. Vrij vertaald: “Je kan er niks van!”

Osaka was zo onder de indruk en verloor de set zonder een game te winnen. De tweede set verloor ze met 6-4 van de Russische Kudermetova.

Therapie

Na de wedstrijd is Osaka gaan praten met een therapeut, liet ze weten in een persconferentie. “Zij leerde mij strategieën aan die enorm behulpzaam zijn. Tijdens de wedstrijd dacht ik alleen maar aan wat ze me vertelde. Haal diep adem en ‘reset’ jezelf als het nodig is. Ik ben blij dat mensen om me heen me het pad naar haar hebben opgestuurd.”

Osaka kampt al langere tijd met problemen op het mentale vlak. Tijdens Roland Garros vorig jaar gaf ze aan niet te willen praten met de pers om haar mentale gezondheid te beschermen. Nadat ze een boete kreeg van 15.000 dollar stapte ze uit het toernooi en besloot een tijdje niet te tennissen om zich geestelijk te ontwikkelen.

Mede dankzij de aanmoedigingen van het publiek leek Osaka goed bij de les in haar eersterondepartij. Voor de wedstrijd werd ze begroet met de kreten “We love you”.

