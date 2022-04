Het Masters-toernooi van Monte Carlo is de eerste in een rij van graveltoernooien die de Serviër de komende weken verwacht te spelen. In voorbereiding op Roland Garros speelt hij ook nog de toernooien van Rome, Madrid en Barcelona. Zijn speelschema staat in schril contrast van die van zijn concurrent Rafael Nadal. De Spanjaard moet het grootste gedeelte van het gravelseizoen overslaan vanwege een ribblessure

Djokovic start het toernooi als ranglijstaanvoerder. Kortstondig raakte hij zijn positie als nummer één van de wereld kwijt aan de Rus Daniil Medvedev. Ondanks dat hij zelf niet speelde, wist Djokovic toch de koppositie te heroveren omdat hij minder punten te verdedigen had.

Jonge gasten

“Ik ben gemotiveerd om weer op de Tour te spelen en het op te nemen tegen de jonge gasten. Ik wil weer titels winnen en spelen tegen de beste spelers van de wereld.” De loting belooft alvast een mooie ontmoeting tussen een ‘jonge gast’ en de Serviër. Als beide spelers hun wedstrijden winnen, ontmoet Djokovic Carlos Alcaraz in de kwartfinale.

De Spaanse tiener won vorige week zijn eerste Masters-toernooi in zijn nog korte carrière. Die week ervoor maakte hij het landgenoot Rafa Nadal knap lastig in de halve finale van het toernooi in Indian Wells. De achttienjarige Spanjaard begint zijn eerste toernooi van het jaar op gravel als de nummer elf van de wereld.

Eerste toernooi sinds februari

Djokovic heeft zin om weer te spelen. “Ik ben blij hier in Monaco te zijn. De plek waar ik al tien jaar woon. Ik heb lang uitgekeken naar het moment dat ik weer zal spelen. Dit is de beste plek waar ik weer kan beginnen.” ‘Djoko’ speelde zijn laatste ATP-toernooi in februari in Dubai.

Vanwege zijn vaccinatiestatus kon hij niet afreizen naar de VS voor de ‘Sunshine Double’ in Indian Wells en Miami. Eerder dit jaar mocht hij om dezelfde reden ook niet starten op de eerste Grand Slam van het jaar: de Australian Open. In Europa lijkt hij minder problemen te ervaren en mag hij de komende weken gewoon van start.

Getemperde verwachtingen

Djokovic staat niet bekend als ‘gravelspecialist’. De regerend titelhouder op Roland Garros verwacht niet dat de ondergrond problemen op zal leveren. “Gravel is de ondergrond waarop ik mijn jeugd in Servië speelde. Ik heb jarenlang op gravel gespeeld. Historisch gezien is het natuurlijk niet mijn sterkste ondergrond, maar ik heb wel successen gehad. De winst op Roland Garros staat me nog scherp voor de geest. Ik ga proberen daar mijn inspiratie uit te halen.”

“Ik verwacht niet dat ik deze week mijn beste spel zal spelen”, zegt Djokovic in de persconferentie voorafgaand aan het toernooi. “Ik test als het ware de motoren en ben nog steeds bezig mijn spel te verbeteren. Ik heb daar natuurlijk wat tijd en wedstrijden voor nodig. Door moeilijke potjes te spelen probeer ik weer in de ‘groove’ te komen.”

