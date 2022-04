De Servische nummer 1 van de wereld had vooraf al aangekondigd niet direct top te kunnen zijn in Monte Carlo. Omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus, mocht hij niet deelnemen aan de Australian Open. Daarna kon er ook een streep door zijn reis naar de Verenigde Staten waar hij wilde deelnemen aan de ‘Sunshine Double’ in Indian Wells en Miami.

Tussendoor nam Djokovic alleen deel aan het ATP-toernooi in Dubai. Hier verloor hij in de kwartfinale verrassend van Jiri Vesely.

In Europa zijn er momenteel minder beperkingen tegen ongevaccineerden . Hierdoor kan de Serviër zich via de graveltoernooien van Monte Carlo, Belgrado, Rome, Madrid en Barcelona optimaal voorbereiden op Roland Garros, dat start op 22 mei.

Wedstrijdritme

In Monte Carlo miste Djokovic duidelijk nog wedstrijdritme. Tegen gravelspecialist Davidovich leek hij na verlies in de eerste set in de tweede set de partij te kantelen. De Spanjaard streed voor elk punt en schroomde niet om af en toe met een uiterste krachtinspanning naar een bal te duiken. Bij een 4-2 voorsprong blesseerde de nummer 46 van de wereld hierbij zijn knie en zag Djokovic via een tie-break op gelijke hoogte komen.

Toch herstelde Davidovich zich in de beslissende derde set. Sterker nog, hij liet geen spaan meer heel van de zichtbaar vermoeide Serviër. Hij trok de partij met maar liefst 6-1 naar zich toe.

Voor Djokovic betekende dit het eerste verlies in een openingswedstrijd van een toernooi sinds zijn nederlaag tegen Marin Klizan in 2018 (Barcelona). In de achtste finale treft Davidovich nu de winnaar van de partij tussen Daniel Evans en David Goffin.

Terechte nederlaag

Djokovic sprak na afloop van een terechte nederlaag, tegen de ATP. "Ik was te veel gefocust op het resultaat. Hij had een goed ritme en was duidelijk de betere speler."

"Fysiek was ik nog niet op mijn best", vervolgde Djokovic. "Terwijl ik juist twee keer zo hard moest werken dan normaal. Dat brak me uiteindelijk op. En laten we niet vergeten dat ik tegen een gravelspecialist speelde."

Begin gravelseizoen

De Serviër maakt zich ondanks het verlies geen zorgen. "Ik ben nooit top geweest aan het begin van het gravelseizoen. Dat is altijd zo geweest en dit weegt nu extra."

Djokovic richt zich na het verlies op zijn thuiswedstrijd tijdens het graveltoernooi in Belgrado. "Ik ga met mijn team kijken wat er mis is gegaan. Hopelijk speel ik dan volgende week beter."

