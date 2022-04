Twee weken geleden was de officiële comeback van de Zwitser. Op het challengertoernooi in de Spaanse badplaats Marbella ging hij in de eerste ronde kansloos onderuit tegen de Zweed Elias Ymer. 2-6 4-6. In Monte Carlo leek hij enig teken van herstel te geven. Ditmaal won hij de eerste set, maar was de Kazach Bublik na drie sets toch te sterk.

Jaren vol twijfel

Belangrijker dan de eerste resultaten is dat de succesvolle Zwitser weer speelt. De oud-winnaar van zowel de Australian Open, Roland Garros als de US Open stond maandenlang aan de kant. “Ik dacht dat ik slechts een paar weken niet zou kunnen spelen”, zei hij in de persconferentie aan het begin van het toernooi.

“Het duurde meer dan een jaar. Ik heb heel veel getwijfeld en vroeg mezelf af of terug zou kunnen keren. Ik was bang dat het niet zou lopen zoals ik zou willen. Als je daarmee worstelt moet je echt leren normaal te kunnen leven”, zegt hij. “Toch wist ik zeker dat ik terug wilde keren.”

Weg naar boven

Wawrinka hoopt nu definitief de weg naar boven weer te kunnen inzetten. “Ik had ook met pijn in mijn hart kunnen stoppen, maar tot nu toe gaat het goed. Ik speel tijdens de trainingen best goed en dat moet ik nu nog omzetten tijdens de wedstrijden. Ik moet de juiste dingen leren doen en ik moet positief blijven, zelfs als ik heel gefrustreerd ben. Ik weet dan wat ik moet doen, maar het lukt me niet."

