Het besluit om terug te keren op de tour kwam met name voort uit gesprekken die Murray voerde met andere oud-tennissers: “Ik heb met veel ex-spelers gesproken en die zeiden tegen me dat niets tennis kan vervangen als het weg is en je er dus van moet genieten zo lang het nog kan. Ik ken veel spelers die gestopt zijn en daar spijt van hebben, omdat ze langer door hadden gekund.”

Metalen heup

Een belangrijk onderdeel in de comeback van Murray is zijn heup. Jarenlang had de Schot last van een slepende blessure aan zijn rechterheup. Dit werd zo erg dat hij het plezier in tennis verloor en besloot te stoppen. Nu heeft hij een heup van metaal en daar is hij alleen maar erg blij mee.

Murray: “Veel mensen zeggen tegen me dat ik niet meer over de metalen heup moet praten. Ik denk dan: waarom niet? Het is relevant. Het feit dat ik nog steeds kan spelen en me kan meten met de beste spelers ter wereld, is iets waar ik trots op ben. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die op deze manier competitief zouden kunnen zijn.”

Kritiek motiveert

Murray draait er niet omheen dat hij graag het ongelijk van mensen bewijst en dat sceptici hem alleen maar meer motiveren. “Ik heb er altijd van gehouden als mensen zeggen dat ik iets niet kan of iets niet zou moeten doen. Dat motiveert me enorm.”

Een belangrijke inspiratiebron hierin is Muhammad Ali. Als kind was Ali het idool van Murray en zag hij hoe de bokslegende zijn critici het zwijgen oplegde. “Ik hou van boksen en Ali’s verhaal. Het is een geweldig verhaal. Toen hij George Foreman versloeg voor de wereldtitel, dacht iedereen dat hij uitgerangeerd was en dat hij kansloos zou zijn. Iedereen schreef hem af en dat was iets dat mij destijds inspireerde.”

Doelen

Murray heeft een aantal specifieke doelen voor zichzelf gesteld. Op dit moment staat de teller op 691 professionele overwinningen en Murray wil graag dit seizoen nog de 700 aantikken. Daarnaast wil hij zijn 50ste toernooi winnen. Momenteel staat hij op 46 toernooizeges.

Het grootste doel is echter om ver te komen op een Grand Slam. “Ik wil de kwartfinale of de halve finale halen en dat het een sprookjesachtig scenario wordt. Kan hij het opnieuw doen? Is het mogelijk?”

Grote familie

Wat Murray het lastigste vindt aan zijn rentree is dat hij zijn familie minder ziet. De Schot heeft vier kinderen en heeft het er vaak moeilijk mee om ze achter te laten. Zijn kinderen zijn zich inmiddels bewust van zijn afwezigheid en vragen Murray hoe lang hij dit keer van huis is.

Zonder zijn familie was het hem echter niet gelukt om een comeback te maken. “Mijn familie is de grootste reden dat ik mijn mentale gezondheid heb kunnen behouden tijdens de comeback”, aldus de drievoudig Grand Slam-winnaar.

