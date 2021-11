In deze nieuwe aflevering van ‘Player’s Voice’ vertelt Hurkacz over de vele hoogtepunten die hij dit seizoen beleefde, wat het voor hem betekende om van jeugdidool Roger Federer te winnen en hoe de overwinning van landgenote Iga Swiatek op Roland Garros hem inspireerde.

“Als kind was Roger Federer mijn idool. Ik weet nog goed dat ik altijd probeerde te kijken naar zijn wedstrijden. Als ik wist dat hij moest spelen, zat ik voor de televisie. Terwijl ik naar Federer keek, besefte ik langzaam: dit is mijn droom, ik wil ooit net zo goed kunnen tennissen als hij en meedoen aan de grootste toernooien.”

“Toen ik eerder dit jaar tijdens Wimbledon tegenover hem stond, voelde ik niets anders dan puur geluk. Het was een zeer intense wedstrijd voor mij en de sfeer op het centre court was fan-tas-tisch. Het was ongelooflijk om op die plek tegen Federer te tennissen en zelfs te winnen. Ik kan nog steeds niet goed onder woorden brengen wat er die wedstrijd is gebeurd. Er is voor spelers onderling weinig tijd om na te praten, maar Roger vertelde me dat ik goed had gespeeld en wenste me succes voor het vervolg van het toernooi. Die woorden betekenden heel veel voor mij.”

“Die gewonnen kwartfinale is voor mij één van de momenten in 2021 waar ik nog vaak aan terugdenk. Het was meer dan een ‘gewone’ overwinning, het was voor mij een stap over een drempel. Nu ik die drempel over ben, weet ik zeker dat ik grote dingen kan doen. Wimbledon was een mijlpaal voor mij, maar Delray Beach, Miami en Metz waren dat net zo goed. Bij elkaar opgeteld vormden die prestaties voor mij de bevestiging dat ik beter en beter word.”

“Vanaf het begin van het seizoen was het geloof er al: dit kan een heel mooi jaar worden. Maar er zijn natuurlijk ups en downs geweest, daar ga ik niet over liegen. Het gaat erom dat er een stijgende lijn is. Twee stappen vooruit, één stap terug. Op die manier kun je jezelf blijven ontwikkelen. Ik begon heel sterk met een toernooizege in Delray Beach, maar daarna, tot Miami, vloog ik er steeds vroeg uit.”

“Ik stond in de finale van Miami tegenover Jannik Sinner. Dat was best een lastige wedstrijd, want het is gewoon moeilijk om te spelen tegen één van je beste vrienden op de tour. Als je eenmaal op de baan staat, denk je alleen maar aan het spelen van je beste tennis. Er telt niets anders dan winst. Of je nu tegen een vriend speelt of niet, de voorbereiding is en blijft hetzelfde. Je moet er klaar voor zijn en denken te weten wat je tegenstander gaat doen en daar op anticiperen. Het maakt niet uit of je met iemand bevriend bent of niet. Dat is mijn plan van aanpak en op die manier heb ik mijn eerste ATP 1000-toernooi gewonnen.”

“Ik denk dat dit mijn beste seizoen ooit was. Waarom? Ik voel me veel meer bewust van wat er op de baan gebeurt en mentaal ben ik sterker dan ooit. Fysiek trouwens ook. Ik beweeg veel beter voorwaarts en mijn service is er flink op vooruit gegaan.”

“Het zou mooi zijn om op een dag een Grand Slam te winnen. Iga Swiatek won vorig jaar Roland Garros en dat is voor mij absoluut een bron van inspiratie. Het was geweldig om te zien. Ze toonde ons allemaal dat het voor iemand uit Polen mogelijk is een groot tennissucces te boeken. Het was geweldig voor haar wat het thuis in Polen allemaal teweegbracht, maar voor mij ook. Ik wil hetzelfde doen. Het is altijd leuk als we hetzelfde toernooi spelen, want dan zoeken we elkaar op. Ik volg haar resultaten op de voet. We duimen voor overwinningen en zijn echt supporters van elkaar geworden.”

Hubert en Iga tijdens de Polen Open van 2021. Foto: Getty Images

“Met mijn resultaten hoop ik andere mensen te inspireren, zeker omdat ik nu tot de tien beste spelers van de wereld behoor. Dit was absoluut mijn jeugddroom en het zou geweldig zijn als die droom nog vele jaren werkelijkheid blijft. Er spelen natuurlijk allerlei zaken en soms gaan die boven mijn hoofd, maar zolang ik me mentaal en fysiek kan oppeppen voor mijn wedstrijden, ga ik alles doen om aan de top te blijven.”

“Op precies dezelfde manier pep ik mezelf op voor de ATP Finals. Het is al geweldig dat ik me wist te kwalificeren en het in Turijn mag opnemen tegen de beste spelers van 2021. De ATP Finales kunnen een kantelpunt worden in mijn carrière en ik ga er alles aan doen om te slagen. Ik ben er klaar voor.”

