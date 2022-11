Djokovic miste ook de Masters in Indian Wells, Miami, Montreal en Cincinnati. "Het seizoen van Novak was een puinhoop en ik denk dat hij het heel goed heeft aangepakt", zei Corretja, die er zeker van is dat Serviër "onder de omstandigheden zoveel heeft geleden omdat hij net als iedereen van tennis houdt."

In de ogen van Corretja "een uitstekend seizoen" voor de 21-voudig Grand Slam-kampioen. "Voor mij is hij een voorbeeld van dominantie. Elke keer als hij speelt, vecht hij om het toernooi te winnen", aldus Corretja. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won voor de Masters in Parijs zijn laatste drie toernooien (Wimbledon, Tel Aviv & Astana), voordat hij de Frane hoofdstad in de finale moest buigen voor Holger Rune.

Maar hoe 2023 er voor Djokovic uitziet is nog onduidelijk, want achter de deelname van Djoko in Melbourne staat voorlopig nog een groot vraagteken. Al die gemiste toernooien doen volgens Corretja veel pijn bij Djokovic. "Hij heeft vooral geleden omdat hij aan het einde van hun carrière wacht om de beste speler in de geschiedenis te worden. "Ik hoop dat hij volgend seizoen alle toernooien en alle evenementen kan spelen."

Maar niet alleen voor Djokovic zelf. "Het zou ook geweldig zijn voor tennis, want als een van de beste spelers uit de geschiedenis niet in de belangrijkste toernooien speelt, verandert dat zeker de dynamiek en de geschiedenis van ons spel", aldus Corretja.

Gelijke hoogte met Federer

Voor Djokovic starten de ATp Finals in Turijn vanavond met een groepswedstrijd tegen Stefanos Tsitsipas. De laatste twee ontmoetingen in de finale van het ATP 250-toernooi van Astana en de halve finale van het Masters-toernooi in Parijs waren beiden een prooi voor de Serviër.

Mocht Djokovic in Turijn zegevieren, dan zou hij op gelijke hoogte komen met recordkampioen Roger Federer. Het is echter bijzonder genoeg al zeven jaar geleden dat de man uit Belgrado voor het laatst de officieuze WK-titel omhoog mocht houden. In de O2 in Londen was Djokovic in 2015 de sterkste.

