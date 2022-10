Zelden heeft een overwinning in de tweede ronde van een ATP 250-toernooi zoveel betekenis als die van Casper Ruud tegen Nicolas Jarry in Seoul deze week. "Ik kreeg net het bericht dat ik me heb gekwalificeerd voor de ATP Finals", zei de Noor na de wedstrijd.

De strijd voor Turijn is op zijn zachts gezegd ingewikkeld te noemen. Het enige wat tot nu toe zeker is, is dat Ruud de vierde speler is na Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en Stefanos Tsitsipas die verzekerd is van een plek in Turijn. Het trio staat momenteel bovenaan de eindejaarsklassering en kunnen niet meer buiten de top-8 vallen.

Alcaraz was na Nadal al zeker van een ticket nadat hij drie weken geleden Casper Ruud versloeg in de finale van de US Open. Tsitsipas verzekerde zich van een plek voor het officieuze WK na gunstige resultaten van concurrenten.

Situatie Djokovic

Hoe zit het dan met Novak Djokovic? De Serviër won dit jaar zijn zevende titel op Wimbledon, staat momenteel zevende op de wereldranglijst en is een vaste waarde bij de ATP Finals, het toernooi dat hij al vijf keer eerder wist te winnen. Vanuit sportief oogpunt lijkt er dus geen twijfel over te bestaan dat de 21-voudig Grand Slam-winnaar erbij moet zijn.

Echter, doordat de verdeling van tickets bepaald wordt via de eindejaarsklassering, bevindt Djokovic zich in wat lijkt lastig vaarwater. De Serviër staat momenteel op een teleurstellend lage vijftiendee plek.

De redenen zijn duidelijk. De 21-voudig Grand Slam-toernooiwinnaar heeft nog steeds geen vaccinatie tegen het coronavirus en moest daardoor topevenementen als de Australian Open, de US Open en de Masterstoernooien in Miami, Indian Wells, Montreal en Cincinnati overslaan.

Maar, en dit is een grote maar. Doordat de 21-voudig Grand Slam-winnaar dit jaar de beste was in Londen, kan hij volgens de reglementen toegelaten worden tot het toernooi, mits hij in de top-20 van eindejaarsranking staat. Djoko bezet op dit moment plek vijftien en dus is het voor Djokovic zaak om zoveel mogelijk punten te verzamelen voordat de cut-off voor Turijn gemaakt wordt. En dat lijkt te gaan lukken, want gisteren won Djokovic het ATP-250 toernooi in Tel Aviv, en konden er weer 250 punten bijgeschreven worden.

Voor de competitie zou dat een plek minder betekenen. Als je Djokovic, Nadal, Alcaraz, Ruud en Tsitsipas rekent bij de deelnemers, blijven er nog drie plekjes over. Ze zijn momenteel in handen van Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Félix Auger-Aliassime.

Alexander Zverev zal naar alle waarschijnlijkheid niet van de partij zijn in Turijn. De nabije toekomst van de olympisch kampioen is sowieso onzeker, nadat hij de geplande comeback op de Davis Cup in september moest afzeggen vanwege een teruval.

Plek Speler Puntenaantal op dit moment Maximaal puntenaantal na deze week 1. Carlos Alcaraz* 6460 6960 2. Rafael Nadal * 5810 5810 3. Casper Ruud* 4930 5430 4. Stefanos Tsitsipas* 4630 5085 5. Daniil Medvedev 3375 3875 6. Andrey Rublev 3055 3555 7. Felix Auger-Aliassime 2860 3315 8. Alexander Zverev 2700 2700 9. Hubert Hurkacz 2635 3135 10. Taylor Fritz 2385 2885 11. Cameron Norrie 2365 2365 12. Jannik Sinner 2310 2310 13. Pablo Carreno Busta 2270 2270 14. Matteo Berrettini 2225 2225 15. Novak Djokovic 2220 2720 * Al geplaatst Speelt deze week in Astana Speelt deze week in Tokio Speelt deze week niet

Astana en Parijs

Djokovic komt deze week in actie op het ATP 500-toernooi in het Kazachstaanse Astana, waar onder andere ook Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev meedoen.

De Servier komt bij winst in de eerste ronde uit tegen de Nederlander Botic van de Zandschulp, die vanochtend iets meer dan een uur nodig had voor de Kazachse wildcardspeler Beibit Zhukayev: 6-1 6-1.

Het zal spannend blijven tot de laatste week wie er met een ticket voor Turijn vandoor gaat, want met Hubert Hurkacz, Taylor Fritz, Cameron Norrie, Pablo Carreño Busta en de twee Italianen Jannik Sinner en Matteo Berrettini ademen een half dozijn topspelers in de nek van de Top 8.

