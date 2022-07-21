A. Anshba/P. Udvardy vs A. Danilina/O. Kalashnikova | Palermo
Dubbel - vrouwen | Kwartfinale | 22.07.2022 | Country Time Club
Gepland
A. Anshba
P. Udvardy
A. Danilina
O. Kalashnikova
22/07
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Panna Udvardy / Amina Anshba - Oksana Kalashnikova / Anna Danilina Samenvatting
Spelersoverzicht
AminaAnshba
Rusland
- Leeftijd22
- Lengte-
- Gewicht-
PannaUdvardy
Hongarije
- Leeftijd23
- Lengte-
- Gewicht-
AnnaDanilina
Kazachstan
- Leeftijd26
- Lengte1.79m
- Gewicht68kg
OksanaKalashnikova
Georgië
- Leeftijd31
- Lengte-
- Gewicht-
Statistieken
Recente wedstrijden
A. Anshba
P. Udvardy
A. Danilina
O. Kalashnikova