A. Anshba/P. Udvardy vs A. Danilina/O. Kalashnikova | Palermo
Dubbel - vrouwen | Kwartfinale | 22.07.2022 | Country Time Club
Gepland
A. Anshba
A. Anshba
P. Udvardy
P. Udvardy
A. Danilina
A. Danilina
O. Kalashnikova
O. Kalashnikova
22/07
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Panna Udvardy / Amina Anshba - Oksana Kalashnikova / Anna Danilina Samenvatting

Spelersoverzicht

Amina-Anshba-headshot
AminaAnshba
Rusland
Rusland
  • Leeftijd22
  • Lengte-
  • Gewicht-
Panna-Udvardy-headshot
PannaUdvardy
Hongarije
Hongarije
  • Leeftijd23
  • Lengte-
  • Gewicht-
Anna-Danilina-headshot
AnnaDanilina
Kazachstan
Kazachstan
  • Leeftijd26
  • Lengte1.79m
  • Gewicht68kg
Oksana-Kalashnikova-headshot
OksanaKalashnikova
Georgië
Georgië
  • Leeftijd31
  • Lengte-
  • Gewicht-

Statistieken

Recente wedstrijden

A. Anshba

P. Udvardy

A. Danilina

O. Kalashnikova

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