A. Bondár vs P. Udvardy | Palermo
Enkel - vrouwen | 2e Ronde | 20.07.2022 | Centre Court
Gepland
A. Bondár (7)
A. Bondár (7)
P. Udvardy
P. Udvardy
20/07
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Anna Bondár - Panna Udvardy Samenvatting

Spelersoverzicht

Anna-Bondár-headshot
AnnaBondár
Hongarije
Hongarije
  • WTA klassement50
  • WTA punten1097
  • Leeftijd25
  • Lengte-
  • Gewicht-
Panna-Udvardy-headshot
PannaUdvardy
Hongarije
Hongarije
  • WTA klassement108
  • WTA punten625
  • Leeftijd23
  • Lengte-
  • Gewicht-

Statistieken

Recente wedstrijden

A. Bondár

P. Udvardy

Gerelateerde wedstrijden

Enkel - vrouwen / 2e Ronde

I. Begu (6)
I. Begu (6)
O. Dodin
O. Dodin
20/07
S. Zhang (3)
S. Zhang (3)
J. Paolini
J. Paolini
20/07
L. Jeanjean
L. Jeanjean
S. Sorribes (4)
S. Sorribes (4)
20/07
L. Bronzetti
L. Bronzetti
21/07
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Stand

SpelersPtn
1
I. Swiatek
8336
2
A. Kontaveit
4326
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
4030
5
O. Jabeur
4010