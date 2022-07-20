A. Bondár vs P. Udvardy | Palermo
Enkel - vrouwen | 2e Ronde | 20.07.2022 | Centre Court
Gepland
A. Bondár (7)
P. Udvardy
20/07
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Anna Bondár - Panna Udvardy Samenvatting
Spelersoverzicht
AnnaBondár
Hongarije
- WTA klassement50
- WTA punten1097
- Leeftijd25
- Lengte-
- Gewicht-
PannaUdvardy
Hongarije
- WTA klassement108
- WTA punten625
- Leeftijd23
- Lengte-
- Gewicht-
Statistieken
Recente wedstrijden
A. Bondár
P. Udvardy
Gerelateerde wedstrijden
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Stand
|Spelers
|Ptn
|1
|8336
|2
|4326
|3
|4190
|4
|4030
|5
|4010