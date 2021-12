In de nieuwste aflevering van Players' Voice blikt de 26-jarige tennisster terug op haar opvallende jaar, het belang van de doelen die ze heeft gehaald en hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen.

Droom

"Voor het eerst twee keer de halve finale bereiken van een Grand Slam in één jaar is ongelooflijk. Dat ik ook de WTA Finals heb gehaald, is een droom die is uitgekomen. Maar het succes is niet zomaar tot stand gekomen."

"Voor dit jaar was ik soms te hard en negatief naar mezelf. Ik heb mij daarom met de juiste mensen om me heen geconcentreerd op het hebben van meer positieve gedachten. Ik denk dat dit van invloed is geweest op mijn resultaten. Aardig zijn tegen jezelf is heel belangrijk."

De overwinning van Sakkari in de derde ronde van Roland Garros vormde een belangrijke bouwsteen Foto: Eurosport

Keerpunt

"De wedstrijd tegen Elise Martens tijdens Roland Garros was het keerpunt, niet alleen in mijn seizoen, maar voor mijn hele carrière. Het was één van mijn beste wedstrijden van dit jaar. Dat ik won, heeft mij veel vertrouwen gegeven.”

“Het bereiken van de halve finale was het grootste moment in mijn carrière tot nu toe. Helaas ging de wedstrijd tegen Barbora (Krejcikova) niet zoals ik had gewild. Ik miste een matchpoint en dat doet nog steeds pijn. Maar ik heb hier veel van geleerd. Het maakt me sterker. Uiteindelijk kan het iedereen overkomen, het is niet iets ongewoons. Ik ben er nu op voorbereid wanneer ik weer zo’n unieke kans krijg.”

Sakkari neemt afscheid van Roland Garros na een epische driesetter tegen latere winnaar Krejcikova Foto: Eurosport

Arroganter worden

“Mijn coach Tom Hill wil dat ik arroganter word. Hij bedoelt daarmee dat ik meer in mezelf moet geloven. En dat is waar. Ik denk dat mijn twee halvefinaleplaatsen bewijzen dat ik de juiste dingen doe. En natuurlijk helpen deze resultaten ook voor mijn zelfvertrouwen.”

“Ik werk ook met een mental coach die mij goed kent. Wij focussen ons op het vinden van manieren waarop ik mijn zelfvertrouwen ook buiten de baan kan opbouwen, zodat ik niet alleen terugval op mijn resultaten. Dat ik hierin een balans heb gevonden, helpt mij in het proces om elke dag een beetje beter te worden.”

"Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plek in de toptien. Wanneer je op deze leeftijd doorbreekt, vereist dat een ander soort mentaliteit. Als jonge tennisster die in het begin staat van haar carrière ken je geen angst. Je denkt niet na en speelt gewoon. Op je 26ste ben je meer volwassen, heb je meer besef van wat je aan het doen bent en moet je het anders aanpakken."

"Daarom voelt het bereiken van deze mijlpaal nog meer bijzonder. En dit gevoel wordt versterkt, omdat ik dit heb bereikt als eerste Griekse speelster ooit. Het is iets groots voor mijzelf, mijn familie en voor heel Griekenland. Dat Stefanos (Tsitsipas) ook in de toptien staat bij de mannen maakt dit extra bijzonder.”

Maria's moeder, Angeliki Kanellopoulou, heeft zelf ook op hoog niveau getennist en was 43ste van de wereld Foto: Getty Images

Inspiratiebron

“Toen ik opgroeide, was tennis geen grote sport in mijn land. Het was daarom niet gemakkelijk om een weg te vinden naar de top. Mijn moeder is als voormalig tennisspeelster een grote inspiratiebron voor mij geweest. Dit heeft enorm geholpen om zover te komen. Zij heeft mij gesteund vanaf het moment dat ik begon met het spelen van tennis toen ik zes was. Hierdoor heb ik altijd geloofd in het bereiken van mijn doelen.”

"Off season wil ik zoveel mogelijk rust pakken, of beter gezegd, wil ik zo min mogelijk doen. Ik ga deze kans pakken om te rusten en mijn plannen voor volgend jaar te maken. Ik hoef geen specifieke doelen te stellen, omdat dit jaar mij heeft laten zien dat alles mogelijk is. Een betere versie van mijzelf worden, is mijn grootste missie.”

