Volgens Nadal moeten voetballers en activisten ook tijdens het wereldkampioenschap hun mening kunnen uiten. Het is een reactie op de controverse die in Qatar is ontstaan rondom onder andere de mensenrechtensituatie in de Golfstaat en de rechten van lhbti'ers in het land waar homosexualiteit nog steeds strafbaar is.

Eerder wilden zeven landen, waaronder Nederland, een OneLove-band dragen tijdens hun WK-duels. De band staat symbool voor diversiteit en inclusie in het voetbal en daarbuiten. De FIFA besloot echter om de band op het laatste moment te verbieden.

Ad

Ministers van Duitsland en Belgie reageerden op het verbod door de band op de tribune te dragen. De Nederlandse minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, droeg in het WK-duel van Nederland met Qatar een OneLove-speldje.

Tennis Australian Open | "Deelname Novak Djokovic cruciaal voor ontwikkeling Carlos Alcaraz" EEN UUR GELEDEN

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, gaat met de OneLove-band om in discussie met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Focus op sport

De fanatieke voetbalfan Nadal vertelt aan verslaggevers in Zuid-Amerika dat hij het jammer vindt dat Qatar mensen de mond snoert. "Iedereen moet kunnen zeggen wat zij vinden. Mensen verdienen de ruimte om zich te kunnen uiten en moeten het ook ergens mee oneens kunnen zijn."

De 22-voudig Grand Slam-winnaar maakt echter wel een kanttekening bij zijn statements. "Sport is een goed podium om je uit te spreken, maar uiteindelijk zou de focus bij voetballers en tennissers uiteindelijk vooral op de sport zelf moeten liggen."

Nadal was in Zuid-Amerika voor een demonstratiewedstrijd tegen Casper Ruud. De Spanjaard won met 7-5, 6-4 van de verliezend finalist op de ATP Finals. Beide tennissers spelen dit jaar verder nog in Buenos Aires, Belo Horizonte, Quito en Mexico-Stad.

Volg al het sportnieuws

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal, het WK voetbal in Qatar en het nieuwe tennisseizoen volg je hier bij Eurosport.

Tennis Tennis | Australiërs boos op Kyrgios die lucratief Saoedisch toernooi verkiest boven Davis Cup GISTEREN OM 16:10