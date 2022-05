Roland-Garros

"Je weet dat tennis een zware sport is. Mijn begin van het seizoen was niet gemakkelijk. Ik wist dat ik niet op mijn best zou zijn dit toernooi."

"Ik wil het echter hebben over Wimbledon. ik zou graag willen weten of ATP de spelers of Rusland verdedigt. Daarom wilde ik met jullie praten. Omdat we nu een toernooi gaan spelen zonder punten. Toen sommige spelers COVID hadden we zeiden niet: we moeten het toernooi helemaal annuleren. Maar nu hebben we drie of vier Russische spelers, waaronder Medvedev, en strijden we tegen Wimbledon."

"Ik vind het jammer, want als we zouden luisteren naar alle spelers, dan zou niemand hier niets van begrijpen. 99% van de spelers willen punten verdienen en het toernooi spelen zoals het altijd was. Dus ik wil weten of de ATP spelers wil verdedigen of Rusland."

"Ik ga daarheen om mijn prijzengeld op te halen, zoals ik zou doen voor een exhibition. Maar de vraag is: waarom hebben ze niet van tevoren met alle spelers gepraat? Ja, ze zeggen dat er een raad was die heeft gestemd, maar niemand heeft ons hierover geïnformeerd. Als het oorlog is tussen de ATP en Wimbledon is dat niet goed voor ons als spelers omdat we normaal willen spelen."

"Het spijt me voor Rusland en de Russen, maar zij zijn degenen die alle problemen veroorzaken. En alle ATP-spelers zijn de slachtoffers die daadwerkelijk de prijs betalen. Medvedev zal de nummer 1 zijn. Dit is absurd. Wij zou eigenlijk positie moeten innemen voor alle spelers in de wereld, en het tegenovergestelde wordt nu gedaan.Ja, er is oorlog in Rusland, dus daar kunnen enkele sancties worden opgelegd. Maar de ATP moet de meerderheid van de spelers verdedigen, niet slecht vier of vijf spelers.

"Alle andere spelers hebben eigenlijk problemen vanwege dit besluit. Tijdens COVID, toen drie of vier spelers niet konden spelen omdat ze besmet waren en opgesloten zaten in hun kamer bevroren ze de punten niet. En ik begrijp dit niet. We worden er allemaal door gestraft. Het voelt alsof we een exhibition gaan spelen, alleen om een cheque op te halen."

