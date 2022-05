Wat had de wereld er anders uit kunnen zien voor Tallon Griekspoor. Hij kreeg in de tiebreak van de eerste maar liefst vier setpunten op rij, maar wist er geen één te verzilveren. De Amerikaan pakte zes punten op rij en deelde zo een enorm gevoelige tik uit aan de Nederlander, die zijn racket de schuld van alles gaf.

Roland Garros | Griekspoor sloopt racket na niet benutten van vier setpoints op rij in tiebreak

Griekspoor begon de tweede set echter goed. Hij brak Nakashima om naar 3-1 uit te lopen, maar werd vervolgens meteen weer gebroken. De overtuiging die de Nederland had tegen Alejandro Davidovich Fokina in de eerste ronde was er niet, en vooral op zijn service was hij enrom kwetsbaar.

Door een break op 4-4 kwam de Amerikaan op 5-4 en kon hij de set uitserveren, wat hij ook deed.

Verzet gebroken

Nakashima kan dit jaar amper goede gravelresultaten overleggen, maar tegen Griekspoor bewees hij wel over een effectief spel te beschikken. Hij sloeg toe op de juiste momenten en deed de Nederlander daar enorm veel pijn mee.

Het setverlies in de tweede was killing voor de Haarlemmer. Het verzet van Griekspoor was daarmee definitief gebroken en de derde set ging met 6-2 eenvoudig naar de Amerikaan, die daarmee een plek in de derde ronde boekt en uit zal komen tegen Alexander Zverev, die in vijf sets te sterk was voor de Argentijn Sebastian Baez.

Roland Garros | Bekijk samenvatting van wedstrijd van de gemiste kansen voor Griekspoor

