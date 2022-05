Het begin was duidelijk voor de Griek. Hij brak zijn tegenstander in diens tweede servicegame en liep al snel uit naar een 4-1 voorsprong. Maar daarna kwam de Italiaanse motor van Musetti op stoom. Met harde groundstrokes en zijn inmiddels bekende snoeiharde enkelhandige backhand dreef hij Tsitsipas tot wanhoop. Twee breaks, waarvan één op een 5-5 stand, waren genoeg om de eerste set binnen te slepen.

Die trend zette zich door in de tweede set. Musetti brak de eerste twee servicegames van de Griek en liep eenvoudig uit naar een 4-0 voorsprong. De set was daarmee praktisch al gespeeld, ondanks dat Tsitsipas de Italiaan nog één keer brak. Op het derde setpunt was het raak voor Musetti, en een grote verrassing leek in de maak.

Déjà vu voor Musetti

Tijdens de editie van vorig jaar stond Musetti ook twee sets voor tegen een wereldtopper. De Italiaan kwam Novak Djokovic in de vierde ronde tegen en verpulverde de Serviër in de eerste twee sets. Daarna ging de motor haperen en moest Musetti, de huidige nummer 66 van de wereld de strijd staken vanwege een blessure.

Hetzelfde scenario voltrok zich ook dit jaar voor de jonge Italiaan. Tsitsipas kwam beter in zijn spel, zijn service ging een stuk beter lopen en op de belangrijke punten was de Griek ineens een stuk scherper dan zijn opponent. De mooie slagen van Musetti leken op te raken, en de nummer vier van de wereld racete middels twee servicebreaks naar setwinst in set drie.

Tsitsipas bleef de duimschroeven aangedraaid houden en kende geen genade voor zijn tegenstander, die inmiddels tot wanhoop was gedreven. Zijn service stelde bijna niets meer voor en de Griek kon wederom via twee breaks toeslaan en zo een beslissende vijfde set forceren.

Tsitsipas kent geen genade

Een vijfde set was een feit, maar daarin keerde het tij niet voor Musetti. In zijn eerste servicegame werd hij weer meteen gebroken en drie games later was daar een tweede servicebreak. Tsitsipas speelde foutloos en liet Musetti eigenlijk vanaf het begin van de derde set geen moment in de wedstrijd komen.

De vijfde set eindigde in 6-1 en dus plaatst de runner-up van vorig jaar zich voor de tweede ronde, waarin hij uit gaat komen tegen de Tsjechische qualifier Zdenek Kolar, die in de eerste ronde knap won van de Fransman Lucas Pouille.

